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¿Tragedia de Nepal puede ocurrir en Europa o Sudamérica? Esto dice la ciencia

No para de crecer la cifra de muertos luego de la avalancha por el deshielo glaciar en el Tíbet, por lo que podrían ser más de 5.000 los muertos luego de la tragedia en Nepal.

La comunidad científica advierte que este fenómeno podría repetirse por el calentamiento global. En Europa, varios medios alertan de la posibilidad de que algo igual ocurra en Los Alpes o en Sudamerica, en Los Andes.

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