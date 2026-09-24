Andesco pide seguridad jurídica e inversión para fortalecer los servicios públicos en Colombia

La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones – Andesco abrió en Cartagena la edición 28 de su Congreso, “Construyendo Futuro”, con un mensaje dirigido a fortalecer la confianza, la seguridad jurídica, el criterio técnico y la coordinación entre el Estado y las empresas para garantizar servicios sostenibles y cerrar brechas.

Camilo Sánchez, presidente de Andesco, defendió el papel de los servicios públicos como niveladores sociales y planteó la necesidad de contar con estabilidad regulatoria, decisiones basadas en criterios técnicos e inversiones de largo plazo. “Los servicios públicos son los niveladores sociales por excelencia. El servicio más caro es el que no se tiene”, afirmó.

Judith Buelvas, presidenta de la Junta Directiva de Andesco, centró su intervención en la recuperación de la confianza como condición para avanzar en las transformaciones del sector. Por su parte, el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, destacó la inversión privada como herramienta para impulsar el crecimiento y ampliar la infraestructura.

La seguridad jurídica también apareció como una de las prioridades. François Roudié, embajador de la Unión Europea, señaló que esta es una condición buscada por los inversionistas. La Unión Europea participa en el Congreso como invitada de honor, acompañada por representantes de Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia y Suecia.

Por su parte, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán reconoció que el fenómeno de El Niño ya comenzó a generar graves problemas en el país en materia de abastecimiento de agua potable.

Identificó 558 municipios y áreas no municipalizadas con riesgo alto o muy alto ante el Fenómeno de El Niño: 111 se encuentran en nivel muy alto y 447 en alto.

El ministro llamó a reforzar la prevención, el seguimiento de las fuentes y la planificación anticipada.