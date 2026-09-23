Aldesarrollo anuncia acompañamiento jurídico por investigaciones de la SIC

Mediante una comunicación y ante las recientes investigaciones anunciadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en relación con procesos de contratación pública, la Alianza Pública para el Desarrollo Integral – ALDESARROLLO informó que ha encomendado a la reconocida firma de abogados MARIO IGUARÁN ABOGADOS ASOCIADOS la representación judicial de Aldesarrollo y su director.

Explicaron que la firma atenderá los requerimientos de las autoridades competentes con el propósito de brindar plena transparencia, acreditar el apego institucional a la legalidad en todas las operaciones de la entidad y garantizar el estricto respeto del debido proceso y de la presunción de inocencia en cada una de las actuaciones que se adelanten.

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Mientras se surten los pasos de la investigación, la firma indicó que seguirá operando con normalidad y que están en plena disposición de colaborar con las autoridades y su respeto por la labor de la Superintendencia de Industria y Comercio y de los demás organismos del Estado.