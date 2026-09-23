Precio y cotización del dólar en Venezuela HOY 23 de septiembre de 2026

El dólar estadounidense se ha convertido en uno de los principales referentes económicos en Venezuela, donde su cotización influye directamente en el precio de medicamentos, servicios, alimentos y otros productos de consumo diario. A pesar de que, el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa estadounidense es utilizada de forma habitual en transacciones comerciales y como referencia para establecer precios, por lo que su comportamiento es seguido de cerca por ciudadanos, comerciantes y analistas económicos.

Es por ello que el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este 23 de septiembre de 2026, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos trámites y servicios que se liquidan en moneda extranjera.

Le puede interesar: SIC pide priorizar investigación de posible corrupción de tres empresas lideradas por Moisés Garvin

Dólar hoy

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este miércoles 23 de septiembre se ubicará en 853,49 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

Lo que frente al reporte del 22 de septiembre de 2026 permite entender que la moneda local puede tener un ligero movimiento decreciente en comparación con la divisa internacional.

La entidad pública fija la tasa oficial del dólar junto al de otras divisas internacionales, establecidas de la siguiente manera para este martes:

Euro (EUR): 976,54 bolívares (VES).

bolívares (VES). Yuan Chino (CNY): 127,40 bolívares (VES).

bolívares (VES). Lira turca (TRY): 10,12 bolívares (VES).

bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 10,16 bolívares (VES).

Más información: Colombia participó en el lanzamiento del Consejo de Cámaras de Comercio de las Américas

Banco de Venezuela

Aparte de publicar la tasa oficial del dólar, el Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de divisas que manejan las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

Banco Nacional de Crédito BNC:

Compra: 888,32 // Venta: 850,02

N58 Banco Digital:

Compra: 850,72 // Venta: 850,99

Banesco:

Compra: 873,19 // Venta: 866,36

R4:

Compra: 939,73 // Venta: 936,77

BFC Banco Fondo Común:

Compra: 945,00 // Venta: 954,54

Otras instituciones:

Compra: 876,81 // Venta: 923,79

Es importante que recuerde que estas tasas corresponden a los valores publicados por el Banco Central de Venezuela. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

Más información: 3 formas para dolarizarse en Colombia: expertos explican las mejores alternativas

Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte.

Para la jornada de este miércoles, el barril de Brent abrió con una cotización de 100,63 dólares, lo que representa un cremento del 1,35% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logré un precio máximo de 100,77 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 97,93 dólares.

Más información: Cómo puede saber qué saldo tiene en el FNA en 2026: Pasos para consultar en línea y link oficial

Apostilla Venezuela

La Apostilla de la Haya es un certificado que autentica la firma y el origen de un documento público para que tenga validez en los países que hacen parte del Convenio de la Haya de 1961. Este trámite elimina la necesidad de realizar procesos adicionales de legalización consular entre los países que integran el acuerdo.

El trámite tiene dos formas de realización:

En Venezuela, desde:

Sede del MPPRE en Caracas

Oficinas IPOSTEL habilitadas

Oficinas CANTV habilitadas

Algunas Alcaldías

Con un costo aproximado entre 5 y 6 dólares estadounidenses o aproximadamente 3.995,96 bolívares, por documento.

Desde el exterior, en:

Consulados y Embajadas de Venezuela

Con un costo de 60 euros o 53.012,70 bolívares, por documento.

Una vez emitida la apostilla, el documento puede ser reconocido en cualquiera de los países que forman parte del Convenio de la Haya, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la nación donde será presentado.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: