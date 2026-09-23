Reforma Pensional: MinHacienda pide a Corte impacto fiscal pues no presupuestaron más de $5 billones

El Ministerio de Hacienda le solicitó a la Corte Constitucional abrir un incidente de impacto fiscal sobre la sentencia de la reforma pensional.

La razón es que advierte que la entrada en vigencia el 1 de abril de 2027 de la reforma implica dinero que no pudo ser incluido en la planeación y presupuestación ordinaria.

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“El sentido del fallo fue dado a conocer a la ciudadanía en la noche del 25 de agosto, esto es, solamente dos días antes de que el Gobierno nacional radicase el Proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 (27 de agosto), de forma tal que, para la referida fecha ya había sido estructurado el proyecto en línea con el Plan Financiero vigente para la vigencia 2027, y de conformidad con las reglas pensionales a 24 de agosto de 2027″, se lee en el documento.

De hecho, si la reforma empieza en abril de 2027 se requieren $5 billones adicionales para Colpensiones, lo que afectaría la sostenibilidad fiscal.

“De conformidad con las estimaciones de esta cartera, la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2027, a partir del 1 de abril de 2027, generaría requerimientos adicionales de recursos para Colpensiones del orden de $5 billones. Requerimientos que deben ser compatibles con el espacio fiscal disponible consistentemente con las demás obligaciones presupuestales de la Nación y que deben ser incorporadas de manera coherente en los principales instrumentos de programación fiscal: Marco Fiscal de Mediano Plazo, Plan Financiero y Presupuesto General de la Nación, en pleno cumplimiento de los principios y plazos constitucionales y orgánicos ya referidos”, ESTIPULA EL DOCUMENTO.

Pero además la entidad señala que para el Gobierno nacional no existe una certeza absoluta sobre las implicaciones fiscales de la reforma, pues existen algunos puntos cuya discusión o eventual declaratoria de exequibilidad o inexequibilidad pueden modificar el escenario actuarial, prestacional y financiero".

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¿Qué pretenden con este incidente?

El Ministerio de Hacienda aseguró que el objetivo de esto es permitir la adecuación de la programación fiscal a las obligaciones derivadas del nuevo sistema, sin que en momento alguno se pretenda alterar el contenido sustantivo de la sentencia.

Esto se suma a la petición de Colpensiones para aplazar un año la reforma pensional.