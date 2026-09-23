Gobierno gana tutela, el presidente Abelardo de la Espriella podrá seguir caminando entre cadáveres

El presidente Abelardo de la Espriella celebra los resultados de una operación militar. Foto: Presidencia

El Gobierno Nacional ganó la tutela que buscaba evitar que el presidente Abelardo de la Espriella caminara entre cuerpos envueltos en bolsas y exhibiera esas imágenes en las cuentas oficiales de la administración.

La acción de tutela fue decidida por el juez treinta civil del Circuito de Bogotá y no por el juez laboral que inicialmente había ordenado la medida provisional, ordenándole al jefe de Estado que se abstuviera de publicar esas imágenes en las cuentas de la Presidencia mientras se resolvía de fondo la tutela.

En contexto: Juez ordenó a Presidencia y Dapre retirar imágenes de De la Espriella caminando entre cadáveres

El cambio de juez, que no es usual mientras se tramita una acción de tutela, sucedió porque una acción similar fue presentada por otro ciudadano y el Tribunal Superior de Bogotá ordenó acumularlas y entregarlas al juez civil, distinto al que había ordenado la medida cautelar.

Esa medida provisional, por lo demás, había tenido un cumplimiento relativo: como solo ordenaba que las imágenes macabras se retiraran de las cuentas de la Presidencia de la República, continuaron hasta hoy en las cuentas del presidente Abelardo de la Espriella.

A la usanza de las autoridades coloniales españolas: “Se obedece, pero no se cumple”.

Para derrotar la tutela, la Presidencia alegó en su favor la propia medida provisional. Dijo que, como las imágenes ya habían sido retiradas de las cuentas oficiales de Instagram, la tutela ya no tenía sentido.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que por ley debe proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, argumentó que ninguno de los accionantes había acreditado ser pariente de un menor específico afectado por las imágenes y que en consecuencia el derecho de los niños –considerado preferente por la Constitución– no podía ser alegado ya que ellos no tenían legitimidad para representar a niño alguno.

El juez declaró que ni el representante Santiago Osorio Marín, ni el ciudadano Javier Ricardo Cabrera Cruz tienen legitimidad para actuar a nombre de los niños de Colombia y, en consecuencia, negó la acción de tutela.

Para el juez, no está acreditado que las autoridades le hubieran faltado al respeto a los cadáveres exhibidos y que, en últimas, ningún familiar de los muertos protestó.

No obstante el operador judicial advierte que los resultados de la operación podían ser comunicados “mediante recursos menos invasivos de la dignidad, memoria e imagen de quienes fallecieron y de la intimidad de sus familias”.

La tutela se limita a la cariñosa palmadita y a decir que mejor que en el futuro traten de no hacerlo, pero que si lo quieren hacer tampoco pasa nada.

La decisión de la acción de tutela puede ser vista a continuación:

El juez concluye diciendo que exhorta a la Presidencia a usar medidas menos invasivas, pero es apenas una sugerencia. El juez, administrando justicia a nombre de la República de Colombia, aclara que esa exhortación no constituye un amparo constitucional, una censura o una restricción a la Presidencia de la República, es apenas una recomendación de su parte.

Uno de los tutelantes, el representante a la Cámara por la Alianza Verde, Santiago Osorio, habló con El Reporte Coronell.

Bonus track

El abogado Alberto Vergara, exoficial de cumplimiento de Ecopetrol, se ratifica en todo lo dicho en la entrevista que recientemente entregó aquí en El Reporte sobre la pasividad de Luis Felipe Henao y Ricardo Rodríguez Yee, dos miembros actuales de la Junta Directiva frente a los presuntos actos de corrupción de la administración de Ricardo Roa.

Dice Alberto Vergara que afrontará con pruebas la querella anunciada por el miembro de junta Luis Felipe Henao y demostrará la conducta omisiva de los integrantes de la Junta.

El doctor Luis Felipe Henao, a quien invité a que viniera hoy, reiteró que no puede hablar por no ser ya el presidente de la Junta Directiva.

Lea aquí: Miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol que habrían omitido información de corrupción contra Roa

En una denuncia por injuria y calumnia contra Alberto Vergara, citada por el diario El Tiempo, Luis Felipe Henao aclara que si recibió documentos enviados por el entonces oficial de cumplimiento, pero “para esas fechas, el suscrito llevaba menos de ocho semanas de elegido”.

¿Cuántas semanas necesitaba el doctor Luis Felipe Henao para empezar a cumplir con su deber?

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