Precio del petróleo cae tras reapertura del estrecho de Ormuz

El valor del crudo se mantuvo por debajo de la barrera de los 100 dólares y se ubicó en los 90 dólares (Brent) y 83 dólares (WTI). (Foto: Caracol Radio / Getty)

Los precios del petróleo cayeron con fuerza tras el anuncio de Irán de la reapertura del estrecho de Ormuz, esencial para el comercio mundial de hidrocarburos.

“El paso de todos los buques comerciales por el estrecho de Ormuz queda declarado completamente abierto durante el resto del alto el fuego”, escribió en X el jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró que un acuerdo con Teherán estaba “muy cerca”, declarando que ya no quedaban “puntos de bloqueo” entre ambos países.

“El mercado petrolero considera esto como un paso en la dirección correcta, ya que estas noticias se perciben como un alivio a la crisis”, comentó a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

Debajo de los 100 dólares

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, retrocedió un 9,07% hasta alcanzar los 90,38 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en mayo, se desplomó un 11,45% hasta llegar a los 83,85 dólares.

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Si el tráfico se reanuda, el inmenso flujo de petróleo procedente de los países del Golfo (unos 13 millones de barriles diarios) podría volver a exportarse.

Cautela en el mar

Sin embargo, los navieros se mostraban prudentes al necesitar aún precisiones sobre las rutas que podrían tomar los buques debido a las minas marinas, advirtió a la AFP Nils Haupt, portavoz del gigante alemán del transporte marítimo Hapag-Lloyd.

“No tenemos mucha información por ahora”, reconoció Andy Lipow. Y aunque el estrecho de Ormuz volviera a abrirse, “harán falta semanas, incluso varios meses, para que la producción petrolera vuelva a la normalidad”, debido en particular a las numerosas infraestructuras energéticas alcanzadas por bombardeos durante el conflicto, estimó.

La refinería catarí de Ras Laffan, el primer centro de producción de gas natural licuado (GNL) del mundo, prevé hasta “tres a cinco años” de trabajos de rehabilitación.