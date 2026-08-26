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Reforma pensional: Abecé para entender cómo impacta y cambia el ahorro de los colombianos

Miguel Largacha, presidente de Porvenir, pasó por los micrófonos de La Luciérnaga para explicar los cambios que trae para los colombianos la reforma pensional, destacando los beneficios que tendrán las mujeres cuando esta entre en vigencia.

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Mencionó que la Corte Constitucional, con una decisión de 7 a 1, encontró exequible alrededor del 90% de la reforma pensional, aunque precisó que se deben discutir nueve proposiciones y una adicional en la Cámara de Representantes.

¿Cómo funciona la reforma pensional y qué cambios trae para los colombianos?

Largacha afirmó que los colombianos no tienen que hacer nada, pues el sistema se encargará de ajustar todo. No obstante, recordó que hubo una ventana para en la que los colombianos pudieron pasarse de fondos privados a Colpensiones, pero esa ya cerró.

Según explicó el presidente de Porvenir, la reforma pensional se puede entender en dos grandes puntos:

Todos los ciudadanos que coticen hasta 2.3 salarios mínimos lo harán en Colpensiones

Los que superen el umbral de los 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes deberán elegir una Administradora del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI).

¿Qué es el régimen de transición de la reforma pensional?

Indicó que aquellos las mujeres que tengan 15 años cotizados y los hombres con 18 años cotizados seguirán con el régimen antiguo, el de la Ley 100.

El cambio viene para los que tienen menos de ese tiempo cotizado, pues entran en el nuevo régimen pensional.

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¿Cuáles son los beneficios para mujeres con reforma pensional?

Afirmó que la reforma pensional contempla dos cambios beneficiosos para las mujeres:

Baja el número de semanas requeridas para pensionarse. Se les reconocerá por cada hijo 50 semanas para alcanzar la edad de pensión. Cabe resaltar que dicho reconocimiento será hasta tres (3) hijos.

¿Puede no ejecutarse la reforma pensional?

“Difícilmente veremos que la reforma no entre en vigencia. Nos han dicho los abogados constitucionalistas que lo que ordenó la Corte fue discutir las proposiciones (artículos devueltos) que fueron presentadas y no discutidas”, señaló.

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Apuntó que se debe esperar otros fallos que puedan precisar el alcance de la ley 2381de 2024.

Comentó que el sistema es insostenible porque cada vez hay menos nacimientos en Colombia y la longevidad de las personas aumenta, por lo que la pirámide poblacional se está invirtiendo.

“Los trabajadores que cotizan formalmente financian las pensiones de quienes ya lo están. Necesitamos que haya nacimientos porque Colombia tiene una tasa muy por debajo. El país necesita que las mujeres tengan por lo menos 1 hijo”, sostuvo.

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De esta manera, advirtió que Colombia, si no hace una reforma paramétrica, se verá obligada a hacer cambios estructurales a futuro.

¿Régimen de ahorro individual se ve afectado por la reforma pensional?

Resaltó que este régimen no se ve afectado por la reforma pensional, pues es, como indica su nombre, el ahorro individual, lo que hace que cada persona construya su propio futuro pensional. “Por lo que es perfectamente sostenible”.

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Escuche la entrevista completa con el presidente de Porvenir aquí: