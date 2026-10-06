¿En cuánto queda la cuota inicial de un apartamento VIS de 200.000.000? Análisis del valor x mes. Getty Images

Tener un inmueble propio es un ideal que muchas personas se trazan en Colombia como meta de estabilidad financiera y familiar. En virtud de este deseo, tanto las entidades gubernamentales como los bancos ofrecen opciones de financiamiento que permiten paliar el elevado valor de una casa o apartamento.

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Los interesados en comprar vivienda deben contemplar el flujo y financiamiento de los recursos que se necesitan primero para la cuota inicial que se suele requerir en este tipo de transacciones y, posteriormente, para el pago de las cuotas, según el método de financiamiento escogido.

¿En cuánto queda la cuota inicial para un apartamento de $200 millones?

Una casa o apartamento valorada en $200 millones entra actualmente en el rango estipulado para Vivienda de Interés Social (VIS) en Colombia, el cual tiene un tope general de 135 SMMLV ($236,4 millones) y de 150 SMMLV ($262,6 millones) en aglomeraciones urbanas.

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Para este tipo de vivienda, los bancos tradicionales y entidades financieras pueden aportar hasta el 80 % del valor, quedando el 20 % restante para la cuota inicial. El Fondo Nacional del Ahorro, por su parte, ofrece el 90 % para VIS y puede llegar hasta el 100 %, cubriendo la cuota inicial bajo ciertas condiciones, para primera vivienda.

A grandes rasgos, la cuota inicial quedaría así en los casos antes mencionados:

Banco tradicional 80 %: $40′000.000 (20 %)

$40′000.000 (20 %) FNA 90 %: $20′000.000 (10 %)

$20′000.000 (10 %) FNA 100 %: 0 (0 %)

¿En cuánto quedarían las cuotas mensuales para un apartamento de $200 millones?

En este escenario se tendría en cuenta un crédito hipotecario a 20 años con sistema de amortización en cuota fija en pesos y una tasa de interés promedio, ubicada entre el 11 % y el 13 % efectivo anual para los bancos y 11,5 % para el FNA.

Según los casos analizados, los valores mensuales de un crédito hipotecario para VIS de $200 millones podrían ser los siguientes:

Bancos tradicionales ($160 millones): aproximadamente entre $1′595.000 y $1′794.000.

aproximadamente entre $1′595.000 y $1′794.000. FNA 90 % ($180 millones): $1′850.000 aproximadamente.

$1′850.000 aproximadamente. FNA 100 % ($200 millones): cerca de $2′056.000.

Tenga en cuenta que los bancos y el FNA incluyen el cobro de seguros obligatorios en las cuotas mensuales. Asimismo, para que las cuotas sean aprobadas, estas no deben superar el 40 % de los ingresos familiares mensuales.

¿Cómo utilizar los subsidios de vivienda para la cuota inicial y los pagos mensuales?

Los subsidios de vivienda en Colombia, bien sean gubernamentales o por caja de compensación, aportan a la compra de vivienda en diferentes momentos y se pueden usar de forma concurrente para reducir tanto la cuota inicial como los intereses mensuales.

En ese orden de ideas, los subsidios de vivienda funcionan de esta forma:

Subsidios del Gobierno y cajas de compensación: A través de programas como Mi Casa Ya, el Gobierno otorga hasta 30 SMMLV para la compra de vivienda, mientras las cajas de compensación hacen lo propio para sus afiliados. En concurrencia de ambos auxilios, se pueden obtener hasta 50 SMMLV, cerca de $87,5 millones aproximadamente, que servirían para el pago completo de la cuota inicial.

A través de programas como Mi Casa Ya, el Gobierno otorga hasta 30 SMMLV para la compra de vivienda, mientras las cajas de compensación hacen lo propio para sus afiliados. En concurrencia de ambos auxilios, se pueden obtener hasta 50 SMMLV, cerca de Cobertura a la tasa de interés - FRECH: Subsidio canalizado por los bancos que brinda un descuento mensual en el cobro de intereses durante los primeros 7 años. Representa durante este tiempo un descuento de 4 a 5 puntos en la tasa, reduciendo considerablemente la cuota mensual. Se deben confirmar los cupos vigentes.

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