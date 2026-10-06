Analdex pide a la DIAN declarar contingencia por caída nacional de servicios informáticos aduaneros

La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) pidió a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) declarar la contingencia y autorizar de inmediato los trámites manuales ante la caída de los servicios informáticos electrónicos que, según el gremio, afecta de manera general las operaciones de comercio exterior del país desde las 11:20 de La mañana de hoy martes.

El presidente de ANALDEX, Javier Díaz Molina señaló que las fallas se suman a intermitencias reportadas durante cerca de dos meses y que se intensificaron en la última semana de septiembre, afectando procesos como la radicación de documentos soporte, la aceptación y actualización de declaraciones, la solicitud de selectividad y la generación de recibos oficiales de pago.

Recordó que el pasado 29 de septiembre solicitó a la autoridad aduanera informar oficialmente el estado del sistema, habilitar mecanismos alternativos de atención y evaluar la declaratoria de contingencia. Aunque reconoció que la DIAN reportó trabajos para una solución definitiva y que el sistema mostró estabilidad el 5 de octubre, aseguró que el mecanismo actual de reportes individuales no responde a una falla generalizada como la registrada este lunes.

Entre las solicitudes elevadas a la entidad, Analdex pidió autorizar el trámite manual, informar oficialmente cuáles servicios están afectados, orientar a las direcciones seccionales sobre el tratamiento de incumplimientos derivados de las fallas tecnológicas y adoptar una solución estructural que evite nuevos episodios de inestabilidad. Además, recomendó a los usuarios documentar y reportar cada incidente para respaldar las gestiones ante la DIAN.