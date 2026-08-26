¡Prográmese! Nequi anunció suspensión de siete servicios en agosto 2026: fecha y horarios

Nequi y Bancolombia anuncian suspensión de la App el fin de semana: Interrupción de hasta 4 horas

Nequi, una de las principales billeteras digitales del país, informó que realizará labores de mantenimiento que ocasionarán la interrupción temporal de algunas de sus funciones. La plataforma financiera anunció interrupciones temporales en siete de sus servicios, como parte de una actualización tecnológica relacionada con el fortalecimiento de su infraestructura y el proceso de independencia frente a Bancolombia.

Aunque algunas operaciones estarán suspendidas durante determinadas horas, Nequi no dejará de funcionar por completo, pues la compañía señaló que otras herramientas seguirán disponibles, entre ellas los movimientos entre cuentas Nequi y el uso de la Tarjeta Nequi Visa.

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¿Qué servicios de Nequi estarán suspendidos?

Las interrupciones se realizarán en diferentes momentos. Es decir, no todos los servicios dejarán de funcionar al mismo tiempo.

El primer corte será el lunes 31 de agosto y afectará las transferencias hacia otros bancos realizadas mediante ACH. La restricción estará vigente entre las 4:50 p. m. y las 6:30 p. m.

Durante la noche se concentrarán varias de las demás interrupciones. Este es el cronograma informado por Nequi:

Transferencias a otros bancos por ACH: 31 de agosto, de 4:50 p. m. a 6:30 p. m.

31 de agosto, de 4:50 p. m. a 6:30 p. m. Bre-B: 31 de agosto, de 10:00 p. m. a 1:30 a. m. del 1 de septiembre.

31 de agosto, de 10:00 p. m. a 1:30 a. m. del 1 de septiembre. Pagos y recargas por PSE: 31 de agosto, de 11:00 p. m. a 12:00 a. m.

31 de agosto, de 11:00 p. m. a 12:00 a. m. Remesas internacionales: 31 de agosto, de 11:00 p. m. a 3:00 a. m.

31 de agosto, de 11:00 p. m. a 3:00 a. m. Transferencias de Nequi a Bancolombia: 31 de agosto, de 11:50 p. m. a 1:30 a. m.

31 de agosto, de 11:50 p. m. a 1:30 a. m. Plata al Toque: 31 de agosto, de 11:50 p. m. a 1:30 a. m.

31 de agosto, de 11:50 p. m. a 1:30 a. m. Operaciones con PayPal: 1 de septiembre, de 3:00 a. m. a 4:00 a. m.

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¿Nequi dejará de funcionar durante la actualización?

La actualización no implica el cierre total de la aplicación, mientras algunas funciones estén temporalmente fuera de servicio, los usuarios podrán continuar utilizando otras herramientas de la plataforma. Entre ellas están las transferencias entre cuentas Nequi y la Tarjeta Nequi Visa, tanto física como digital.

Nequi también aseguró que estos trabajos no afectarán el dinero de los clientes ni modificarán los saldos que tengan almacenados en la aplicación.

¿Por qué Nequi realizará estos cambios?

Las interrupciones hacen parte de una actualización de su infraestructura tecnológica. El objetivo es fortalecer la operación de la plataforma y prepararla para los cambios que está atravesando la compañía en medio de su proceso de independencia frente a Bancolombia.

Por eso, los cortes serán realizados de manera escalonada y durante horarios específicos, en lugar de suspender toda la aplicación durante un mismo periodo.

Los usuarios que tengan pagos, transferencias o cualquier otra operación programada para el lunes 31 de agosto o la madrugada del 1 de septiembre deberán revisar el cronograma y, de ser posible, adelantar sus movimientos para evitar inconvenientes.