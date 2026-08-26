¿Es conveniente para los colombianos la reforma pensional? Experto analizó el articulado al detalle

El pasado martes, la Corte Constitucional avaló, de forma parcial, la mayor parte de la reforma pensional al considerar que la Cámara de Representantes subsanó el vicio de procedimiento que había sido advertido previamente.

Por esta razón, en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, habló el abogado y profesor Misael Triana, quien desglosó el ABC de esta reforma.

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En su primera intervención, Triana aseguró que esta reforma pensional “sí le conviene” a los colombianos.

Una de las razones que explicó es que, “entre otras cosas, por primera vez en Colombia, y sin que existan antecedentes, se creó un pilar solidario a favor de un grupo poblacional que tiene una condición especial: estar en pobreza, pobreza extrema, y vulnerabilidad. Eso era una deuda histórica que tenía este país. Eso ya existe en muchos países del mundo y en Colombia no se había establecido eso”.

“No tiene nada de político”

En esa línea, el académico aseguró que la reforma y lo aprobado “no tiene nada de político”, sino que “es una necesidad que tenemos como Estado, que tenemos como sociedad, de socorrer, si se quiere colocar esa palabra, a un grupo de personas que no tienen ingreso y que la están pasando mal”.

Los montos

El también abogado Triana explicó en este medio cómo son los montos que llevarían a los cambios en esta reforma pensional, es decir, desde qué salario cambia su aporte.

“En Colombia el 85% de los afiliados cotizan hasta con dos salarios mínimos. Eso significa que la inmensa mayoría de afiliados en Colombia no van a tener ningún impacto en su tema pensional por el salario con el que históricamente reportan sus aportes. ¿En dónde va a estar el gran cambio y una de las grandes modificaciones? Para todas las personas que cotizan con $4′100.000 hacia arriba. Estoy hablando de valores aproximados, esto es muy nuevo para todos", dijo.

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Y agregó: “Esas personas van a tener su afiliación obligatoria en el régimen de prima media Colpensiones bajo las reglas que todos conocemos y bajo ese monto de 2,3 salarios se le va a reconocer la pensión, de ahí en adelante, obligatoriamente, va a estar en un fondo privado en donde va a empezar a construir, a través de un capital, otra parte de su pensión. La suma de lo que le da el régimen de prima media, que es Colpensiones, más lo que le da el fondo privado y lo que ahorre en ese fondo, va a ser el valor de su pensión”.

Según mencionó el experto, esta dinámica “hace desaparecer la posibilidad de que las personas, como sucede hoy en día con la ley 100, se pensionen con el promedio ponderado indexado en los diez últimos años con un porcentaje o una tasa de reemplaza que puede oscilar entre el 55% y el 80%. Esto que acabo de decir solo va a quedar para el 2,3 salarios, de ahí en adelante es un sistema de capitalización o de ahorro”.

¿Cuándo iniciará este modelo?

Triana explicó que a partir del 1 de abril del año 2027 ya es una realidad. Tenemos una nueva ley de pensiones, tenemos un nuevo sistema pensional y va a arrancar a funcionar. Se llama ley 2381 del 2024.

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Allí, mencionó que “todas las semanas que se cotizaron desde junio del 2024, que se expidió la ley, hasta el 30 de marzo del 2027, van a servir para poder tener ese tan anhelado número de 750 semanas o 900 semanas, mujeres y hombres, respectivamente. En ese momento se hace un corte. El que tenga ese número de semanas va a decir: ’me salvé de la reforma pensional y quedo en ley 100 de 1993. El que no alcance ese número lo va a cobijar y le va a aplicar la nueva ley. Ahora, para tener ese número de semanas usted puede acudir a los tiempos que haya trabajado y cotizado en países en donde hay convenios, el convenio iberoamericano de la seguridad social y el convenio con España, al servicio militar obligatorio, al servicio médico rural, a tiempos que usted haya trabajado y no haya cotizado y por lo cual puede pagar cálculos actuariales, entre otros”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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