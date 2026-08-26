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26 ago 2026 Actualizado 21:23

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Economía

Banco de la República está dispuesto a administrar fondo del pilar contributivo de reforma pensional

El gerente del Banco República, Leonardo Villar, se pronunció sobre la decisión de la Corte sobre la reforma pensional.

Leonardo Villar. Foto: Colprensa.

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El gerente del Banco República, Leonardo Villar, se pronunció sobre la decisión de la Corte sobre la reforma pensional y afirmó que el Banco “está en disposición para cumplir con el papel que le asigna la ley en la administración del fondo del Pilar Contributivo”.

“Se trata de una función acorde con el mandato constitucional de servir como agente fiscal del gobierno, y para cumplirlo, seguiremos avanzando en concordancia con las decisiones de la Corte”, afirmó Villar.

Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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