Reforma pensional pone en riesgo futuras generaciones: Zandra Bernal

La senadora Zandra Bernal cuestionó el aval de la Corte Constitucional a la Reforma Pensional presentada por Gustavo Petro.

Boyacá

La senadora del Centro Democrático, Zandra Bernal cuestionó la decisión de la Corte Constitucional que le dio vía libre, luego de varios años de estudio, a la Reforma Pensional que presentó en su momento el presidente, Gustavo Petro.

Cuestionó que esta decisión pone en riesgo a las futuras generaciones.

“Lo que pasó con la Reforma Pensional es preocupante porque pone en riesgo el ahorro pensional de las futuras generaciones. Según el sentido del fallo de la Corte Constitucional, se aprueba la mayoría de su articulado, en especial el pilar Contributivo y el Semicontributivo, lo que devuelven a la Cámara de Representantes son apenas 9 artículos de poca relevancia, únicamente para subsanar vicios en el trámite”.

Pidió que desde la Cámara de Representantes se acelere el trámite para el cual la Corte Constitucional le dio 30 días.

“Esperamos celeridad en el escrito final de esta sentencia porque hoy los trabajadores, pensionados, Colpensiones y los demás fondos siguen en la incertidumbre”.