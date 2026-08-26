Jaime Raúl Salamanca “saca pecho” por aval de la mayoría de los artículos de la Reforma Pensional

“Hicimos bien la tarea en la Cámara de Representantes. La Reforma Pensional en su gran mayoría fue aprobada por la Honorable Corte Constitucional. Nos alegra mucho”, Jaime Raúl Salamanca

Boyacá

El Representante a la Cámara de la Alianza Verde, Jaime Raúl Salamanca se sacudió de las críticas por las decisiones frente al apoyo a una lista para integrar el Consejo Nacional Electoral con un candidato de Cambio Radical y en sus redes sociales publicó: “a los que nos quieren tirar hate por el CNE les recuerdo que hoy la Corte Constitucional dijo que la reforma pensional que lideré como Presidente de la Cámara estuvo bien tramitada. A veces también es bueno que nos reconozcan como Partido Verde el trabajo. ¡Lo hacemos por la gente!”.

Posteriormente escribió, “hicimos bien la tarea en la Cámara de Representantes. La Reforma Pensional en su gran mayoría fue aprobada por la Honorable Corte Constitucional. Nos alegra mucho”.

Recordemos que Jaime Raúl Salamanca que hace parte del equipo del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya fue presidente de la Cámara de Representantes entre el 20 de julio de 2024 y el 20 de julio de 2025 cuando la Alianza Verde era partido de Gobierno del presidente, Gustavo Petro.

La Corte Constitucional avaló el 25 de agosto de 2026 la mayor parte de la reforma pensional impulsada en el gobierno de Gustavo Petro, una decisión que da vía libre a los principales cambios del sistema de jubilación, aunque devolvió varios apartes a la Cámara de Representantes para que sean corregidos por problemas en el trámite legislativo.

La decisión fue adoptada por siete votos contra uno y pone fin a más de dos años de incertidumbre sobre el futuro de la Ley 2381 de 2024, que fue sancionada por Gustavo Petro, pero cuya entrada en vigor quedó suspendida en 2025 después de que la Corte detectara vicios en su aprobación en la Cámara de Representantes.

La reforma establece un sistema de cuatro pilares: uno solidario, dirigido a adultos mayores en situación de pobreza; uno semicontributivo, para quienes cotizaron, pero no alcanzaron las semanas necesarias para pensionarse; otro contributivo, que concentra la mayor parte de los aportes, y uno de ahorro individual, que mantiene la participación de los fondos privados.

Uno de los cambios centrales consiste en que los trabajadores deberán cotizar sus ingresos hasta un determinado umbral en el componente administrado por Colpensiones, mientras que los recursos que superen ese límite podrán dirigirse al componente de ahorro individual administrado por los fondos privados.

La norma también mantiene las edades actuales de jubilación de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, y la cotización del 16 % del ingreso.