Presidente de la Cámara anuncia trámite de la Corte para subsanar artículos de reforma pensional

Uribe insiste en propuesta para reducir el Congreso y despierta polémica( Colprensa )

El presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, anunció que cumplirá con la orden de la Corte Constitucional para subsanar los vicios de procedimiento en varios artículos de la reforma pensional.

“Como Presidente de la Cámara, y conocida la decisión de la Corte Constitucional sobre la Reforma Pensional, adelantaremos el trámite de subsanación ordenado”, aseguró en su cuenta de X

Agregó que, garantizará un debate democrático y transparente, con rigor institucional y absoluto respeto por la Constitución.

La Cámara tiene un máximo de 30 días hábiles para realizar el debate y votación de los puntos devueltos.

La decisión de la Corte avaló la mayor parte de la Ley 2381 de 2024, pero ordenó devolver apartes específicos de los artículos 11, 14, 19, 23, 36, 63, 84, 92 y 93, además de una proposición para un nuevo artículo.

En aquellos casos en los que las disposiciones requieran una conciliación entre la Cámara y el Senado de la República, este procedimiento deberá adelantarse dentro de la legislatura vigente, de acuerdo con las condiciones establecidas por el tribunal.

Una vez cumplido el procedimiento, Nicolás Barguil deberá rendir un informe ante la Corte Constitucional y remitir las actas y demás documentos correspondientes para que el alto tribunal pueda revisar las actuaciones adelantadas por el Congreso.

Con base en esa documentación, la Corte deberá evaluar nuevamente la constitucionalidad de las disposiciones que fueron objeto de subsanación.