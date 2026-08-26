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“Una reforma pensional es políticamente muy costosa”: Olivera sobre fallo de la Corte Constitucional

En entrevista con Diana Calderón en Hora 20, Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones, analizó la decisión de la Corte Constitucional de declarar exequible la reforma pensional, aunque pidió subsanar algunos artículos en Cámara de Representantes para que sean tramitados en un plazo de 30 días debido a que no cumplieron con el debido proceso en dicha corporación.

Olivera destacó la importancia de que se mantenga la estructura principal de un proyecto que lleva más de 20 años discutiéndose sin éxito. Para el exfuncionario, la decisión de la Corte es acertada al evitar un desgaste político innecesario para el país.

“Una reforma pensional es políticamente muy costosa. Una reforma pensional toma muchísimo tiempo, muchísimas discusiones”, explicó.

Según el analista, devolver la reforma en su totalidad “le traería una presión más al nuevo Gobierno que tiene que resolver la salud, que tiene que resolver la seguridad, que tiene que resolver la política fiscal” y enfrentar la emergencia por el terremoto 7,4. Por ello, calificó el fallo como “una decisión bien pensada en términos de no volver a llevar al país a una discusión que puede tomar mucho tiempo”.

Complementariedad entre Colpensiones y fondos privados

El núcleo de la pensión que fue declarado exequible se basa en un modelo de cuatro pilares -Pilar Solidario, Pilar Semicontributivo, Pilar Contributivo y Pilar Voluntario- que busca ampliar la cobertura para quienes no logran penssioarse bajo la Ley 100.

Olivera detalló que el aspecto más relevante de este esquema es “la complementariedad entre Colpensiones y los fondos privados”.

“Una persona cotiza una parte en lo que es equivalente a Colpensiones y otra parte en lo que es equivalente a los fondos privados en Colombia. La pensión se arma de las dos”, añadió.

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Escuche la entrevista completa en Hora 20:

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