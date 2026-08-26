Análisis de la reforma pensional y el déficit fiscal: Proyecto Colombia en Hora 20

Los panelistas analizaron la decisión de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional y los retos fiscales del Estado colombiano.

En este segundo episodio de Proyecto Colombia en Hora 20, los panelistas reaccionaron a la aprobación parcial de la reforma pensional por parte de la Corte Constitucional. Adicionalmente, se refirieron a las propuestas que hicieron sobre sostenibilidad fiscal, el crecimiento de la economía colombiana y los retos económicos que dejó el terremoto en San José del Palmar.

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Lo que dijeron los panelistas

Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo, destacó la decisión de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional. Además, sostuvo que si bien fue una reforma que pudo tener un mejor diseño, representa un avance para el país.

Luego, se refirió a las dificultades que atraviesan las finanzas públicas. “Es imposible superar el déficit sin reforma tributaria, pero también difícil con una. Hay unas señales positivas para que la economía nacional esté otra vez activa. Por ejemplo, con la fiscalidad de los combustibles fósiles”, explicó Meléndez.

También insistió en mantener la disciplina fiscal. “Este no es el momento de pensar que vamos a crecer a punta de incentivos tributarios, aumentando el déficit fiscal y no la productividad. Se pueden hacer cosas de largo plazo, necesitamos es una senda fiscal correcta”, agregó Meléndez.

Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, se refirió a los efectos que tendrá la reforma pensional en las finanzas públicas.

“Esta reforma no es fiscalmente neutra, ganamos en equidad. Financiamos a los adultos mayores, cosa poco frecuente. Al decidir un umbral de 2.3 habrán gastos fiscales. La pregunta a largo plazo es: ¿la plata de dónde sale?“, anotó Salazar.

Además, señaló la importancia de prestarles atención a las regalías. “Hay que repensar las regalías, si se hace un recuento se cierra con 34 billones en regalías. Esto es un escándalo teniendo en cuenta la crisis del terremoto”, agregó.

César Pabón, director de investigación económica de Corficolombiana, señaló que es clave prever las consecuencias que tendrá la reforma para los ciudadanos y para el Estado.

“Tendremos que poner sobre la mesa las distintas aristas de la reforma, pero el costo fiscal será grande. En el régimen contributivo, el umbral hace que la reforma sea más costosa“, opinó Pabón.

Juan Carlos Ramírez, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), consideró que el esfuerzo que implica la reforma pensional tiene unos fines loables. “El funcionamiento del régimen semicontributivo será el 0.2% del PIB: 4 billones de pesos. Es positivo aunque tenga costos fiscales”, expresó Ramírez.

Para Ramírez es fundamental que la economía colombiana tenga un buen desempeño en los próximos años. “Si no tenemos un crecimiento económico de 3-4% anual del PIB, no podremos pagar las deudas que tenemos en la actualidad ni a futuro”, puntualizó.

Y señaló que es fundamental cultivar la descentralización. “Acudimos siempre al presupuesto del gobierno central. La integración entre los presupuestos de las grandes ciudades y el central es fundamental, pues solo los recursos centrales no son suficientes”, apuntó.