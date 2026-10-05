Procurador Gregorio Eljach pidió la renuncia protocolaria de todos los procuradores delegados

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, pidió la renuncia protocolaria de todos los procuradores delegados de la entidad, como parte de un proceso de revisión de los perfiles que actualmente ocupan estas posiciones.

La decisión fue comunicada el pasado miércoles y contempla que, durante un periodo aproximado de un mes, se analicen las hojas de vida y perfiles de los funcionarios que actualmente están al frente de las diferentes delegadas.

De acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, este proceso no significa que todos los funcionarios vayan a salir de sus cargos. La revisión busca determinar quiénes continuarán al frente de las dependencias y en cuáles podrían hacerse ajustes o nuevos nombramientos.

Los procuradores delegados tienen a su cargo funciones de especial relevancia dentro del Ministerio Público, tanto en materia disciplinaria como preventiva y de intervención ante distintas autoridades y jurisdicciones. La Procuraduría cuenta con diferentes delegadas especializadas en asuntos como contratación estatal, salud, asuntos ambientales, entidades territoriales, asuntos penales, intervención ante las altas cortes y la Jurisdicción Especial para la Paz, entre otros.

La revisión de los actuales procuradores delegados se produce mientras la administración de Eljach adelanta otros procesos de reorganización y ajuste institucional. En agosto de este año, el procurador creó una comisión de expertos para preparar un proyecto de ley orientado a reformar el Código General Disciplinario y agilizar los procesos disciplinarios que adelanta la entidad.