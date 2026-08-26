“Tenemos una reforma pensional”: Asofondos tras decisión de la Corte; regiría en abril de 2027

Luego de que la Corte Constitucional anunciara su decisión sobre la reforma pensional, la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Asofondos, hizo la primera conclusión y es que Colombia mantiene una reforma pensional.

Desde el gremio explicaron que la Corte dividió el estudio de los más de 90 artículos que componen la reforma. La mayoría de estas disposiciones fueron avaladas, mientras que otros artículos deberán regresar a la plenaria de la Cámara de Representantes para que sean subsanados.

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El alto tribunal dio un plazo de 30 días al Congreso para corregir los artículos que deberán ser revisados nuevamente por el Legislativo. Además, estableció que, por ahora, la reforma pensional entraría en vigor el 1 de abril de 2027.

El presidente de Asofondos, Andrés Mauricio Velasco, explicó que, en términos generales, el sistema pensional aprobado por el Congreso de la República mantiene su estructura basada en cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y voluntario.

El pilar contributivo contempla dos componentes: una parte básica a cargo de Colpensiones y una parte complementaria. El pilar voluntario también permanece dentro de la estructura general de la reforma.

Para Asofondos, los próximos 30 días serán fundamentales, ya que durante este periodo el Congreso deberá completar el trámite relacionado con los artículos que fueron devueltos para subsanar los vicios de forma identificados por la Corte.

El gremio señaló que realizará análisis más detallados sobre el contenido del fallo una vez este sea publicado y se conozcan todos los detalles de las decisiones adoptadas por el alto tribunal.

¿Qué analizó la Corte Constitucional?

Asofondos explicó que el análisis realizado por la Corte Constitucional y comunicado en esta decisión corresponde a las demandas relacionadas con posibles vicios de forma en el trámite de la reforma, que comenzaron a ser analizadas desde que esta fue sancionada el 16 de junio de 2024.

Sin embargo, existen otras demandas presentadas por ciudadanos que plantean cuestionamientos relacionados con problemas de fondo en el trámite de la reforma pensional.

Estas revisiones de constitucionalidad todavía están pendientes. Por lo tanto, la Corte deberá continuar posteriormente con el análisis de las demandas adicionales relacionadas con asuntos de fondo.

Por ahora, la información que tiene Asofondos indica que deberán subsanarse los vicios de forma identificados en nueve artículos de la reforma pensional de 2024. El Congreso tendrá 30 días para realizar este procedimiento.

Si posteriormente no existe una decisión sobre las demandas de fondo que modifique este escenario, la reforma pensional entraría en vigor el 1 de abril de 2027.

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