Corte aprobó la mayoría de la reforma pensional, pero pidió subsanar algunos artículos en Cámara
La Corte Constitucional avaló un paquete de más de 80 artículos de la reforma pensional, con una votación mayoritaria de 7 a 1
La Corte Constitucional avaló un paquete de más de 80 artículos de la reforma pensional, con una votación mayoritaria de 7 a 1, y un salvamento de voto de Carlos Pablo Márquez, conjuez que entró en la discusión. Algunos literales y artículos regresarán a ser analizados por el Congreso.
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Juan Esteban Quintero
" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...