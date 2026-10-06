Precio y cotización del dólar en Venezuela HOY 6 de octubre de 2026

El dólar estadounidense es un referente en la economía venezolana. Pese a que el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa internacional es utilizada de forma habitual.

Es por ello que el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este 6 de octubre de 2026, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos trámites y servicios que se liquidan en moneda extranjera.

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Dólar hoy en Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este martes 6 de octubre se ubicará en 872,39 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

Lo que frente al reporte del 5 de octubre de 2026 permite entender que la moneda local puede tener un movimiento decreciente en comparación con la divisa internacional.

La entidad pública, además fija la tasa oficial del dólar junto al de otras divisas internacionales, las cuales están establecidas de la siguiente manera para este viernes:

Euro (EUR): 977,21 bolívares (VES).

bolívares (VES). Yuan chino (CNY): 130,13 bolívares (VES).

bolívares (VES). Lira turca (TRY): 17,74 bolívares (VES).

bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 10,22 bolívares (VES).

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Banco Venezuela

A parte de publicar el valor del bolívar venezolano en otras divisa, el Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de la divisa en las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

BBVA Provincial:

Compra: 890,19 // Venta: 871,41

N58 Banco Digital:

Compra: 866,59 // Venta: 866,72

Banesco:

Compra: 871,57 // Venta: 867,92

Banco Mercantil:

Compra: 867,24 // Venta: 871,41

R4:

Compra: 952,81 // Venta: 914,36

Otras instituciones:

Compra: 922,03 // Venta: 890,34

Es importante que recuerde que estas tasas corresponden a los valores publicados por el Banco Central de Venezuela. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, comienza la jornada con una cotización de 87,99 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el crudo registró una baja de 1,52%. Para hoy 6 de octubre, se espera que alcance un precio máximo de 90,04 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 86,88 dólares.

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Antecedentes penales Venezuela

El certificado de antecedentes penales puede solicitarse de forma virtual y gratuita a través del portal habilitado por las autoridades venezolanas. No obstante, la plataforma permite realizar el trámite de acuerdo con el último dígito del documento:

Lunes: 1 y 6.

1 y 6. Martes: 2 y 7.

2 y 7. Miércoles: 3 y 8.

3 y 8. Jueves: 4 y 9.

4 y 9. Viernes: 5 y 0.

Para obtener el certificado, siga los siguientes pasos:

Ingrese al portal oficial del Consulado de Venezuela o acceda directamente al siguiente enlace: http://certificacioninternacional.mijp.gob.ve/paginas/CU_normas/

o acceda directamente al siguiente enlace: http://certificacioninternacional.mijp.gob.ve/paginas/CU_normas/ Inicie sesión con su usuario o regístrese si aún no tiene una cuenta.

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