Proyecciones del Salario Mínimo 2027 en Colombia: ¿En cuánto queda si sube el 7%? Análisis

El salario mínimo de Colombia para 2027 todavía no ha sido definido en su totalidad. Sin embargo, si hay ciertas especulaciones tras la primera reunión del pasado 1 de octubre, en la que miembros del Gobierno, representantes del sector productivo, empleador, representantes de las centrales obreras y de los sindicatos se reunieron.

Para anunciar el crecimiento del Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV) en Colombia para 2027, los gremios tendrían como primera fecha el 15 de diciembre y como plazo máximo hasta el 30 o 31 de diciembre de 2026.

Se ha comenzado a mencionar un posible aumento salarial del 7% para 2027, una cifra que estaría relacionada principalmente con las expectativas sobre el comportamiento de la inflación, que se proyecta al cierre del año en un rango cercano al 6,3% y 7%. Sin embargo, este porcentaje todavía no es oficial y podría cambiar dependiendo de cómo cierre la inflación y las negociaciones entre los gremios.

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¿Cuánto subirá el salario mínimo si crece 7%?

Para 2026 el salario mínimo creció un 23%, quedando en $1.750.905. Si para 2027 el crecimiento fuese del 7%, el trabajador recibiría $1.873.468 mensuales. En este caso, representaría $122.563 más en comparación con el salario base de 2026.

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¿Cuánto descontarán por salud y pensión tras el aumento del salario mínimo?

En caso de que el salario mínimo de 2027 aumente un 7%, un trabajador que gane el salario mínimo recibiría $1.873.468 sin auxilio de transporte. No obstante, ese valor tendría descuentos destinados a la salud y la pensión del trabajador.

La legislación establece que el trabajador aporta el 4 % para salud y otro 4 % para pensión, mientras que el empleador le aporta el 8,5% para salud y 12% para pensión. En este escenario, el descuento mensual sería:

Salud: $1.873.468 - 4%: $74.938

$1.873.468 - 4%: Pensión: $1.873.468 - 4%: $74.938

$1.873.468 - 4%: El descuento mensual que se hace en el salario base para el aporte de salud y pensión sería de $149.876.

De esta manera, sin tener en cuenta otros descuentos que pueda tener el trabajador, el salario que recibiría después de los aportes podría ser de aproximadamente $1.723.592 mensuales.

Es importante aclarar que el cálculo se realiza únicamente sobre el salario base. El auxilio de transporte no hace parte de la base para calcular estos aportes, por lo que no se toma en cuenta.

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¿Cómo aplicaría el aumento del salario mínimo a las cesantías?

El aumento del salario mínimo también tiene efecto sobre algunas prestaciones sociales que los trabajadores reciben. Entre ellas están las cesantías, que equivalen a un mes de salario por cada año trabajado, o a la parte proporcional cuando el trabajador no cumple este tiempo.

Ejemplo:

Daniel ingresó a trabajar el 1 de marzo de 2026 con un salario de $1.750.905. Al corte de diciembre de ese año, habría acumulado aproximadamente $1.488.269 en cesantías, de acuerdo con el tiempo trabajado durante 2026.

Si en 2027 se aplica el aumento salarial proyectado del 7 %, su salario pasaría a aproximadamente $1.873.468. Del 1 de enero del 2027 al 1 de marzo de 2027, Daniel sumaría cerca de $307.040 para su cesantías.

De esta manera, al completar su año laboral, Daniel tendría acumulado aproximadamente $1.795.309 en cesantías, más el auxilio de transporte según lo indica la Ley 1 de 1963.

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¿Cómo aplicaría el aumento del salario mínimo a la prima de servicio?

Con un aumento salarial del 7% para 2027, en la prima de servicios, el trabajador también recibiría aproximadamente $1.873.468 más el auxilio de transporte, divididos normalmente en dos pagos semestralmente. Es decir, serían cerca de $936.734 por cada semestre, si trabajó los seis meses completos.

Cabe recordar que el aumento del 7 % utilizado en estos cálculos es únicamente para el desarrollo de la nota. El salario mínimo, el auxilio de transporte y, por tanto, los valores definitivos de las prestaciones para 2027 solo podrán conocerse una vez se establezcan oficialmente.

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