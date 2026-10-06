¿Cuándo pagan la ‘prima de navidad’ a los pensionados de Colpensiones? Calendario de pagos

Conozca la fecha en la que pagan la ‘prima de navidad’ a los pensionados de Colpensiones | Getty Images/ Colpensiones

Los pensionados de Colpensiones se preparan para recibir los tres pagos faltantes de este año, en el que además de las mesadas ordinarias, también se reconoce e incluye la adicional de diciembre, mejor conocida como prima de navidad.

Hay tranquilidad entre los pensionados, luego de que Colpensiones aclarara a sus afiliados que los pagos de las mesadas de los meses de octubre noviembre y diciembre, y la prima de Navidad están garantizados.

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Esto generó un parte de tranquilidad luego de que el Gobierno Nacional diera a conocer que identificó una dificulta presupuestal cercana a los 5 billones de pesos colombianos para cubrir las obligaciones pensionales de noviembre y diciembre.

La ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes expresó: “Para 2026, Colpensiones cuenta con COP 35,8 billones de pesos de recursos de la Nación disponibles presupuestalmente, de los cuales aproximadamente 30 billones fueron asignados en el Presupuesto General de la Nación aprobado durante el gobierno anterior, mientras que cerca de COP 5 billones estaban pendientes de disponibilidad”.

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Pese a esto, Colpensiones dio a conocer que “el Gobierno no trasladará el problema heredado a quienes cotizaron toda una vida”.

¿Cuándo pagan la ‘prima de navidad’ a los pensionados de Colpensiones?

Todos los pensionados de Colpensiones en Colombia van a recibir la ‘prima de Navidad’ o también conocida mesada 13 en la primera quincena del mes de diciembre, la cual, generalmente, se suele consignar junto a la mesada ordinaria de noviembre.

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En cifras, la ‘prima de navidad’ corresponde a una mensualidad total de la pensión y se aplica para todas las pensiones reconocidas, ya sea por jubilación, vejez, invalidez y sobrevivientes. Sin embargo, en este pago no se incluyen devoluciones de saldos y otras excepciones.

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Este es el cronograma de pago de pensiones en lo que queda de 2026

De acuerdo con el calendario oficial del Fondo de Pensiones Públicas (FOPEP) para 2026, las mesadas pensionales se va a consignar entre el 24 y el 27 de cada mes. Conozca a continuación de pago para lo que queda del año:

Octubre: Lunes 26.

Lunes 26. Noviembre: Miércoles 25.

Miércoles 25. Diciembre: Jueves 24.

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