ABC de la seguridad digital en Colombia: ¿Cómo lo protege la Ley 2573?

En un entorno digital cada vez más complejo, la suplantación de identidad ha dejado de ser una preocupación lejana para convertirse en una amenaza latente para el bolsillo de los colombianos.

Según cifras de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entre el año 2022 y mayo de 2026 se registraron 13.983 reclamaciones por este delito, de las cuales el 81% corresponden al sector de las telecomunicaciones.

Ante esta realidad, es imperativo que usted conozca que la Ley 2573 de 2026 ha entrado en vigor para elevar los estándares de seguridad y brindarle herramientas legales contundentes en defensa de su patrimonio.

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¿Cuáles son sus nuevos derechos si llega a ser víctima de una suplantación?

Uno de los mayores beneficios de esta norma es la protección inmediata de su historial crediticio. Si usted es víctima de un fraude, al momento de reportar la suplantación, la entidad financiera o de telecomunicaciones debe realizar la suspensión inmediata del cobro, así como de los intereses y gastos de cobranza asociados.

Además, usted será reportado como víctima de falsedad para evitar que su puntaje o score crediticio se vea afectado injustamente.

Usted debe saber que la entidad cuenta con un plazo máximo de 10 días hábiles para darle una respuesta formal y entregarle una copia del expediente de validación de identidad. Si la organización no responde en este tiempo, la ley establece que se darán por ciertos los hechos que usted ha reportado, facilitando el cierre del caso a su favor.

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¿Cómo deben las empresas demostrar ahora que realmente verificaron su identidad?

La Ley 2573 introduce la “carga dinámica de la prueba”. Esto significa que ya no recae exclusivamente en usted la responsabilidad de demostrar que no solicitó un crédito o servicio; ahora es la entidad la que debe entregar los documentos y evidencias técnicas que acrediten una validación robusta.

Al respecto, expertos en identidad digital de la firma OlimpIA señalan que las organizaciones ya no pueden limitarse a reaccionar, sino que deben demostrar mecanismos confiables de prevención y conservación de evidencias.

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Las organizaciones deben implementar tecnologías como la biometría facial con prueba de vida para asegurar que quien realiza la operación es una persona real y no un impostor.

En el marco de esta nueva exigencia técnica, se destaca que solo en 2026, OlimpIA ha procesado más de 43,5 millones de validaciones, detectando modalidades de fraude como la clonación de imágenes o el contenido sintético, lo cual refuerza la necesidad de que las empresas adopten estándares técnicos superiores para cumplir con la ley.

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¿Qué papel desempeña usted en este nuevo ecosistema de seguridad digital?

Aunque la ley obliga a las empresas a fortalecer sus controles, la seguridad es una responsabilidad compartida. Usted debe ser extremadamente cauteloso con su información personal y revisar periódicamente los productos registrados a su nombre, reportando oportunamente cualquier irregularidad.

Para profundizar en estos temas, OlimpIA organizará en septiembre el encuentro Next Gen ID 2.0, un espacio académico donde se debatirá sobre el futuro de la confianza digital y los desafíos regulatorios

La articulación entre la tecnología avanzada y su vigilancia personal permitirá construir un entorno digital mucho más seguro para todos.

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