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06 may 2026 Actualizado 15:10

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Centros PotencIA: Contraloría pide a MinTIC garantizar internet a colegios en zonas apartadas

El ente de control detectó atrasos significativos, suspensiones contractuales e incumplimientos en el proyecto que beneficiará a 7 millones de personas al año en todo el país. El avance en la ejecución de contratos de MinTIC para construcción de los centros es de tan solo el 2,09%.

Gobierno frena Centros PotencIA: obras sin financiación y posible ola de demandas al Estado

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La Contraloría General de la República le pidió al Ministerio de las TIC que se garantice el cumplimiento de los objetivos del programa de los Centros PotencIA, de más de $ 234.000 millones que busca llevar internet a colegios en zonas apartadas, y fue suspendido por esa cartera hace unas semanas porque solo tenía un avance del 17%.

La entidad alertó que identificó atrasos significativos, suspensiones contractuales y un presunto incumplimiento que derivó en la parálisis del proyecto desde noviembre de 2025, comprometiendo la oportunidad en la entrega de beneficios sociales y el adecuado uso de los recursos públicos.

(En contexto: Gobierno frena Centros PotencIA: obras sin financiación y posible ola de demandas al Estado)

“La Contraloría General de la República hace un llamado a Ministerio de las TIC para que su gestión se fundamente en los principios de eficiencia, eficacia, economía y equidad, orientándose a maximizar resultados y garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa, el cual buscaba beneficiar a cerca de 7 millones de personas al año, incluyendo más de 1,5 millones de estudiantes”, afirmó el ente de control.

¿En qué va el proyecto?

A corte de abril de 2026, el programa registra un avance general de apenas el 17,71%, incluyendo actividades de estructuración adelantadas por la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER. No obstante, el avance de los contratos de obra es de tan solo el 2,09%, correspondiente a una etapa inicial (estudios, diseños, licencias y permisos), que aún no ha sido finalizada.

(Además: Minciencias alerta que el 96% de recursos de Colfuturo está en Panamá sin respaldo en los convenios)

La Contraloría agregó que en materia financiera, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha desembolsado $4.056 millones a FINDETER, recursos sobre los cuales esta entidad deberá rendir cuentas. Adicionalmente, se han autorizado pagos por concepto de interventoría por $37,4 millones.

Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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