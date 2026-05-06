Centros PotencIA: Contraloría pide a MinTIC garantizar internet a colegios en zonas apartadas

La Contraloría General de la República le pidió al Ministerio de las TIC que se garantice el cumplimiento de los objetivos del programa de los Centros PotencIA, de más de $ 234.000 millones que busca llevar internet a colegios en zonas apartadas, y fue suspendido por esa cartera hace unas semanas porque solo tenía un avance del 17%.

La entidad alertó que identificó atrasos significativos, suspensiones contractuales y un presunto incumplimiento que derivó en la parálisis del proyecto desde noviembre de 2025, comprometiendo la oportunidad en la entrega de beneficios sociales y el adecuado uso de los recursos públicos.

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“La Contraloría General de la República hace un llamado a Ministerio de las TIC para que su gestión se fundamente en los principios de eficiencia, eficacia, economía y equidad, orientándose a maximizar resultados y garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa, el cual buscaba beneficiar a cerca de 7 millones de personas al año, incluyendo más de 1,5 millones de estudiantes”, afirmó el ente de control.

¿En qué va el proyecto?

A corte de abril de 2026, el programa registra un avance general de apenas el 17,71%, incluyendo actividades de estructuración adelantadas por la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER. No obstante, el avance de los contratos de obra es de tan solo el 2,09%, correspondiente a una etapa inicial (estudios, diseños, licencias y permisos), que aún no ha sido finalizada.

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La Contraloría agregó que en materia financiera, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha desembolsado $4.056 millones a FINDETER, recursos sobre los cuales esta entidad deberá rendir cuentas. Adicionalmente, se han autorizado pagos por concepto de interventoría por $37,4 millones.