Gane boletas de cortesía para el Run Tour de Avianca

El próximo 4 de octubre se vivirá en la ciudad de Bogotá el Run Tour de Avianca y con Caracol Radio podrá ser el ganador de una de las 25 boletas de cortesía que le permitirá estar inscrito en la carrera y poder participar el día del evento.

Por ese motivo, aquí le dejamos los términos y condiciones, así como la mecánica de la actividad:

Términos y condiciones actividad “Avianca y Caracol inscripciones Run Tour”

DE LOS ORGANIZADORES

La actividad “AVIANCA Y CARACOL INSCRIPCIONES RUN TOUR” (en adelante la “Actividad”) será organizada por CARACOL S.A. identificada con NIT 860.014.923-4 (en adelante, la “Emisora” y AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. - AVIANCA (en adelante, “Avianca”) identificada con NIT. 890100577-6. La Actividad que consiste en la asignación de boletas de cortesía para participar en el Run Tour de avianca, una carrera que se llevará a cabo el próximo 4 de octubre en la ciudad de Bogotá, Colombia. La Actividad será difundida por la Emisora al público en general desde el día 29 de septiembre de 2026 y hasta el día 1 de octubre de 2026, en los espacios correspondientes a algunos de sus programas “By Request” de Radioacktiva” “Morning Gol” de As Colombia, “El Vbar” de Caracol Radio,y “Banqueados de Radioacktiva” a discreción de la emisora, como canales de difusión (On y Off) del contenido de su actividad.

OBJETO DE LA ACTIVIDAD

La Actividad que consiste en la asignación de boletas de cortesía para competir en el Run Tour de avianca que se realizará el próximo 4 de octubre en la ciudad de Bogotá, Colombia. La Actividad será difundida al por la Emisora al público en general desde el día 29 de septiembre de 2026 y hasta el día 1 de octubre de 2026, en los espacios correspondientes a algunos de sus programas “By Request” de Radioacktiva” “Morning Gol” de As Colombia, “El Vbar” de Caracol Radio,y “Banqueados de Radioacktiva” a discreción de la emisora, como canales de difusión (On y Off) del contenido de su actividad.

Avianca y La Emisora asignarán a 25 oyentes una entrada individual para cada uno de ellos para que compitan en la carrera de acuerdo con la siguiente información:

RUN TOUR ENTREGA DE BOLETAS DE INSCRIPCIÓN

By Request: 7 boletas de inscripción

Morning Gol: 6 boletas de inscripción

El Vbar: 6 boletas de inscripción

Bankeados: 6 boletas de inscripción

Nota: La cortesía incluye exclusivamente la inscripción a la carrera, por lo que no contempla gastos adicionales tales como transporte, alojamiento, alimentación, seguros u otros conceptos, los cuales deberán ser asumidos por los ganadores, salvo que se indique expresamente lo contrario en estos términos y condiciones del mismo Run Tour.

VIGENCIA Y ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD:

Vigencia: La Actividad se llevará a cabo del 30 de septiembre al 1 de octubre de 2026.

Territorio: La Actividad será desarrollada en territorio colombiano.

Si Avianca lo considera pertinente, podrá modificar la fecha de vigencia, lo cual será notificado de forma oportuna y a través de los canales de comunicación a través de los cuales se publicite la Actividad.

BENEFICIARIOS Y REGLAS GENERALES DE PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD.

Se considerarán beneficiarios de la Actividad a las personas naturales mayores de edad que cumplan con la totalidad de las siguientes condiciones (en adelante el “Beneficiario” y/o los “Beneficiarios”):

Leer y aceptar los términos y condiciones de la Actividad que se detallan en este documento. Aceptar la autorización para el tratamiento de sus datos personales. Presentar documento de identidad. El Beneficiario deberá cubrir su transporte, alojamiento, manutención, alimentación y cualquier otro gasto para si mismo y para su acompañante cuando se dirija al evento. Solo podrán participar personas mayores de 18 años, con domicilio en Colombia. Los acompañantes de cada ganador deben ser igualmente personas mayores de 18 años, con domicilio en colombia. No podrán participar en esta Actividad los empleados de La Emisora, ni de Avianca, ni sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad (Padres / Hijos / Abuelos / Nietos / Hermanos), primera de afinidad (esposos) y primero civil (Padres o hijos adoptantes). No podrán participar personas que: Hayan incurrido en conductas o participado en actividades que puedan comprometer la reputación o el buen nombre de las marcas de La Emisora o de Avianca, de otro participante o de cualquiera de sus Patrocinadores y/o de los bienes o servicios que estos ofrecen. Hayan participado en actividades contrarias a la ley, el orden público y las buenas costumbres. Hayan ganado premio en una Actividad de la misma Emisora en el último año, contado a partir de la fecha de inicio de la presente Actividad. Personas que ostenten la calidad de PEP (persona expuesta políticamente). MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD

La dinámica consiste en el obsequio de 25 inscripciones individuales a la carrera Run Tour de avianca el próximo 4 de octubre de 2026, en la ciudad de Bogotá, Colombia, en las cantidades fechas, formatos y número de boletas descritos en los TyC; la entra será por medio de una dinámica de habilidad y destreza designada por cada programa de las emisoras participantes, entregando un total de 25 entradas a distribuirse entre 25 ganadores.

Paso 1: La emisora promocionará la información respecto a la carrera de Run Tour de avianca y la dinámica de entrega de las inscripciones. Esta información servirá como base para la resolución de la actividad de habilidad y destreza que deberán responder los concursantes para ganar.

En cada uno de los espacios participantes —By Request de Radioacktiva, Morning Gol de AS Colombia, El Vbar de Caracol Radio y Banqueados de AS—, la respectiva mesa de trabajo realizará una dinámica de habilidad y destreza para entregar las boletas de inscripción al Run Tour de Avianca, de acuerdo con la cantidad asignada a cada programa y las condiciones establecidas en estos términos y condiciones.

Antes de formular las preguntas, la mesa de trabajo brindará a los oyentes un contexto breve e informativo sobre qué es el Run Tour de Avianca y en qué consiste la carrera, con el propósito de dar a conocer la actividad. A partir de este contexto, la mesa de trabajo formulará dos (2) preguntas: una relacionada con el Run Tour de Avianca y otra relacionada con el programa desde el cual se realiza la dinámica.

La mesa de trabajo indicará expresamente el canal por el cual deberán participar los oyentes y recibir las respuestas, de acuerdo con el mecanismo definido para cada programa y comunicado al aire antes de iniciar la dinámica. Los participantes deberán enviar o expresar sus respuestas por el canal indicado y seguir las instrucciones que entregue la mesa de trabajo.

La boleta de inscripción correspondiente será asignada al primer participante que responda correctamente las preguntas formuladas, conforme al orden de recepción o identificación de las respuestas a través del canal establecido por el programa. La mesa de trabajo verificará que la respuesta sea correcta y determinará al ganador. Cada dinámica estará sujeta a la disponibilidad de boletas asignadas al programa y a los demás requisitos previstos en estos términos y condiciones.

La participación en la dinámica implica que el participante atienda las instrucciones comunicadas por la mesa de trabajo y cumpla los requisitos de participación establecidos en el presente documento. La entrega de la boleta se realizará conforme al procedimiento y los plazos indicados en estos términos y condiciones.

Paso 2: La Emisora promoverá la dinámica diariamente a través de menciones o contenido editorial en los programas participantes. Informando la ubicación donde el participante podrá encontrar los presentes términos y condiciones.

La Emisora promoverá la dinámica diariamente a través de menciones o contenido editorial en los programas participantes. Informando la ubicación donde el participante podrá encontrar los presentes términos y condiciones. Paso 3: Los oyentes deberán seguir las instrucciones dadas en cada programa para hacer la entrega respectiva de las boletas, las instrucciones de entrega son manejadas a discreción de cada emisora y serán comunicadas en vivo previo a la realización de la activación. By Request entregará las inscripciones por medio de preguntas en chat en vivo; Morning Gol por medio de preguntas de chat en vivo; El Vbar por medio de preguntas en chat en Vivo; Bakeados hará la entrega por medio de llamada al aire.

Los oyentes deberán seguir las instrucciones dadas en cada programa para hacer la entrega respectiva de las boletas, las instrucciones de entrega son manejadas a discreción de cada emisora y serán comunicadas en vivo previo a la realización de la activación. By Request entregará las inscripciones por medio de preguntas en chat en vivo; Morning Gol por medio de preguntas de chat en vivo; El Vbar por medio de preguntas en chat en Vivo; Bakeados hará la entrega por medio de llamada al aire. Paso 4: El ganador de la cortesía deberá enviar correo electrónico laura.calvera@caracol.com.co de la Emisora indicando que acepta la cortesía y los términos y condiciones definidos para otorgarle la cortesía.

En caso de que el participante no remita la información correspondiente dentro del plazo indicado (el mismo día) perderá la posibilidad de recibir la cortesía.

Avianca o la Emisora se reservan el derecho de descalificar a cualquier participante que incurra en fraude, suplantación, falsedad o cualquier conducta indebida.

Inicio de la actividad: 30 de septiembre de 2026.

30 de septiembre de 2026. Final de la actividad: 1 de otubre de 2026.

1 de otubre de 2026. Entrega de Premios: El día en que la persona participe y gane la boleta de inscripción

REGLAS DEL LA CORTESÍA La entrada oficial al partido de futbol será enviada de Avianca a la emisora, al correo electrónico laura.calvera@caracol.com.co , quien a su vez una vez definidos los ganadores y cumplidos todos los requisitos de los presentes términos y condiciones, las enviará igualmente a cada ganador. Las boletas de inscripción son intransferibles, no endosables, no reembolsables, no tienen valor comercial. Avianca no se hace responsable si el participante no envía la información o lo hace fuera de los plazos establecidos. Una vez enviados los datos, no se realizarán cambios. Avianca no se hace responsable por errores en los datos proporcionados por los participantes. La cortesía no incluye transporte, hospedaje, alimentación ni ningún gasto adicional para el ganador o su acompañante. La cortesía es única para la carrera estipulada. Si no se realiza, se considerará vencido y no será reembolsable. En ningún caso se podrán tomar acciones legales contra Avianca por: no redención de la cortesía por causas personales o de fuerza mayor, problemas de ingreso al evento, expulsión del evento por comportamientos indebidos. En ninguno de estos escenarios podrán iniciar acciones legales o de cualquier naturaleza en contra de Avianca ni podrán solicitar ni recibir ningún tipo de compensación por parte de Avianca. TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

La Actividad podrá terminar antes del término de vigencia y no dará derecho a pago alguno por motivo de indemnización, sin perjuicio de lo que puedan determinar los Tribunales Ordinarios de Justicia, por las siguientes causas:

Por mutuo acuerdo, debiendo constar por escrito y firmado por ambas partes; Por decisión unilateral de las partes, en cualquier momento y sin que exista derecho a indemnización alguna por el sólo hecho de la terminación, sin perjuicio de su obligación de cumplir con los compromisos que se derivan de los servicios prestados hasta esa fecha; En cualquier momento por decisión unilateral de las partes, mediante comunicación escrita cuya recepción sea verificable, y sin lugar a indemnización a su cargo, previa declaración de incumplimiento por parte de la parte cumplida, cuando la otra incumpliere con sus obligaciones, sin perjuicio del ejercicio de las acciones legales derivadas del incumplimiento. Por disolución, cesación de pagos, embargos judiciales e insolvencia de cualquiera de las partes. Por expiración de la vigencia. Si una de las partes realiza actos o gestiones tendientes a desacreditar a la otra parte, desacreditando su imagen de marca, sea con o sin intención. Cuando sin mediar incumplimiento por parte de alguna de las partes, por razones de fuerza mayor o caso fortuito se suspenda la actividad. PROHIBICIONES ESPECIALES.

Si en cualquier momento, sea antes, durante o con posterioridad a la Actividad, se descubre que el ganador incumple con este reglamento, los organizadores podrán descalificarlo y negarse a entregarle su premio. Si éste ya fue entregado, podrán exigir su devolución por las vías de Ley. El participante se obliga a observar las siguientes prohibiciones y en los demás documentos y contratos que llegue a suscribir con la emisora, a saber: No realizar actos que ponga en desventaja o pretenda colocar en desventaja a otros participantes tales como: la difusión de asuntos de carácter privado, personal, familiar, críticas o rumores ajenos a la verdad. No realizar publicidad de otros eventos, actividades promocionales, concursos o menciones comerciales de personas o empresas que sean competencia de la emisora o de Avianca, sea a través de tweets y demás formas tradicionales y no tradicionales de publicidad. No expresar opiniones a través de cualquier medio, que puedan causar daño a la imagen de los productos, servicios, marcas o buen nombre de la emisora o de Avianca, sus directivos o empleados, o alguno(s) de los Patrocinadores. No realizar acuerdos verbales o escritos en virtud de los cuales se comprometan a cualquier título a prestar servicios relacionados con la presente Actividad, a favor de cualquier tercero, incluidos los patrocinadores, sin autorización previa de la emisora. No realizar en público o que puedan llegar a serlo, actuaciones contrarias a la moral y las buenas costumbres menoscabando la imagen de los participantes, La emisora o Avianca. No propiciar, realizar o participar en la realización de cualquier conducta o actividades que puedan poner en riesgo la salud o seguridad de otras personas relacionadas con la organización y desarrollo de “LA ACTIVIDAD”, o con la seguridad y reputación de LA EMISORA, sus marcas, directivos y Patrocinadores.

ETICA Y CUMPLIMIENTO.

El Seleccionado declara por este medio que, conoce el Código de Ética y Conducta Empresarial y la Política Anticorrupción1 del Grupo Avianca, casa matriz y sus compañías subsidiarias. El seleccionado se compromete a informar o divulgar, a través de la Línea de Ética2, cualquier actividad que atente contra la ética, que sea corrupta o que considere sospechosa relacionada con este Acuerdo. Las Partes declaran y garantizan que sus funcionarios, directores y agentes, en la vigencia de este Acuerdo han instituido, mantienen y cumplen con políticas, procedimientos y controles razonablemente diseñados para asegurar el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero, financiación del terrorismo, contra la corrupción y las leyes de cumplimiento de sanciones económicas, de cualquier país en el que estén domiciliados y/o realicen sus actividades; por tanto: (a) No realizarán, autorizarán, ofrecerán o prometerán pago alguno o transferencia de cualquier cosa de valor, directa o indirectamente a través de un tercero, a cualquier funcionario de gobierno, empleado u otro representante, incluyendo partidos políticos o candidatos a cargos públicos, con propósitos de conseguir una ventaja inapropiada; (b) En el alcance de su ambiente de control, no tienen conocimiento, que sus accionistas o asociados, representantes legales, miembros de la Junta Directiva, empleados y/o sus familiares directos, hayan recibido o solicitado, directa o indirectamente, cualquier comisión, remuneración o beneficio indebido en relación con este Acuerdo; (c) Sus recursos no provienen del lavado de dinero, financiación de terrorismo u otra actividad ilegal; (d) No son propiedad ni están bajo el control de, ni actúan o pretenden actuar directa o indirectamente para o en nombre de una persona u objetivo restringido, sancionada o con embargo; (e) No tienen transacciones y/o inversiones y/o tratos y/o actividades planificadas (en su conjunto “Actividades”) en los países sancionados o con embargo3. En caso de realizar Actividades en los mencionados países/regiones restringidas o condenados, las Partes declaran tener la debida autorización y las Actividades no podrán estar relacionadas con este Acuerdo, ni involucrarán a su contraparte; y (f) No existe sanción alguna relacionada con el lavado de dinero, la financiación del terrorismo, corrupción y/o el soborno, para el beneficiario final, la persona jurídica, sus representantes, accionistas, o asociados y/o apoderados.

El Seleccionado entiende que Avianca cuenta con una política Anticorrupción en la que se encuentra totalmente prohibido ofrecer, otorgar o entregar beneficios a Funcionarios Públicos y/o Personas Expuestas Políticamente (PEP), por lo que, El Seleccionado no está autorizada y le queda totalmente prohibido solicitar la asignación de boletos a Funcionarios Públicos y/o Personas Expuestas Políticamente (PEP). En caso de omisión a esta prohibición, responderá por los daños y perjuicios que se causen a Avianca, facultándola para dar por terminado el Contrato unilateralmente y sin previo aviso.

Cualquier incumplimiento a las obligaciones determinadas en la presente cláusula por una de las Partes, facultará a su contraparte a rescindir el Acuerdo, sin que se genere por este hecho indemnización o compensación alguna, y constituye causa de incumplimiento del Acuerdo.

INDEMNIDAD:

El Seleccionado indemnizará y mantendrá libre de perjuicios a los Organizadores, a sus empleados, su matriz, filiales, subsidiarias y/o compañías relacionadas de éstas y/o a los terceros (en adelante los “Indemnizados”), de cualquier responsabilidad, reclamación, pérdida, pleito, acción legal, embargo, pago y/o gasto (incluyendo pero sin limitarse a honorarios de abogados y demás costas legales), cualquiera que sea su naturaleza, su origen, su forma y oportunidad derivados de cualquier acción u omisión de El Seleccionado o cualquiera de sus empleados o dependientes. Asimismo, El Seleccionado deberá responder directa y exclusivamente por todas las consecuencias que se desprendan de pérdidas o daños ocurridos a los Indemnizados o propiedades de estos con ocasión de los servicios que se presten o derivados del incumplimiento o cumplimiento parcial o defectuoso de las obligaciones de El Seleccionado en desarrollo del presente Contrato. En consecuencia, Avianca y/o los terceros afectados serán indemnizados plenamente por El Seleccionado por los daños o pérdidas sufridas por estos conceptos. En el evento de que alguno de los Indemnizados fuere obligado al pago de alguna suma de dinero en razón de la responsabilidad aquí descrita, El Seleccionado se obliga a rembolsar el monto correspondiente, y en el caso de que Avianca tenga pendiente el pago de alguna suma de dinero a favor de El Seleccionado éste acepta que Avianca le descuente del valor a pagar, el monto correspondiente.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:

Avianca tratará los datos personales de los representantes legales, empleados o de cualquier tercero relacionado de El Seleccionado, y de los participantes de la Actividad en calidad de Responsable, con las finalidades de: (i) gestionar la correcta ejecución de las políticas de cumplimiento de Avianca, lo anterior incluye la validación en listas restrictivas y la política de privacidad de esta; (ii) y el cumplimiento de la Actividad.

El Seleccionado declara que cuenta con la autorización de parte de los titulares, representantes legales, empleados o de cualquier tercero relacionado de El Seleccionado, para entregar sus datos personales a Avianca con estos fines.

Como consecuencia de lo anterior, Avianca se obliga a cumplir con los deberes propios del marco normativo de datos personales vigente y aplicable, así como sus principios, el deber de seguridad de la información y las garantías que permitan hacer efectivos los derechos de los titulares si hubiera lugar a ello.

De igual forma, El Seleccionado se compromete a tratar los datos personales a los que tenga acceso como parte de la Actividad para los fines exclusivos de cumplir con sus obligaciones frente a esta, y sus políticas de cumplimiento (LA/FT/FPDAM o SO/CO, datos, etc). De igual forma, deberá cumplir con todas las obligaciones normativas aplicables al tratamiento de la información, siempre que le sean aplicables.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y LEY APLICABLE:

Las diferencias surgidas en relación con la celebración, interpretación, ejecución y/o terminación de estos términos y condiciones, se solucionarán entre las Partes en primera instancia a través de arreglo directo. Ocurrido un hecho que origina una controversia cualquiera de las Partes podrá tomar la iniciativa de enviar a la otra Parte un aviso de inicio de la etapa de arreglo directo. Si transcurrido un mes contado a partir de la solicitud de inicio de la etapa de arreglo directo no se ha llegado a un acuerdo, las Partes podrán acudir a la justicia ordinaria.

Las Partes acuerdan que la ley y jurisdicción aplicable a este Acuerdo serán las leyes y cortes de la República de Colombia.

Firma: _______________________________________

El Participante (Nombre):________________________