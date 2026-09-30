Precio y cotización del dólar en Venezuela HOY 30 de septiembre de 2026

El dólar estadounidense se ha convertido en uno de los principales referentes económicos en Venezuela, donde su cotización influye directamente en el precio de algunos productos y elementos de consumo diario. Aunque el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa estadounidense es utilizada de forma constante en transacciones comerciales y como referencia para determinar precios, por lo que su comportamiento es seguido de cerca por ciudadanos, comerciantes y analistas económicos.

Por ello, el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este 30 de septiembre de 2026, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos trámites y servicios que se liquidan en moneda extranjera.

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Dólar hoy

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este miércoles 30 de septiembre se ubicará en 859,06 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

Lo que frente al reporte del 29 de septiembre de 2026 permite entender que la moneda local puede tener un movimiento decreciente en comparación con la divisa internacional.

La entidad pública fija la tasa oficial del dólar junto al de otras divisas internacionales, establecidas de la siguiente manera para este martes:

Euro (EUR): 973,30 bolívares (VES).

bolívares (VES). Yuan chino (CNY): 128,17 bolívares (VES).

bolívares (VES). Lira turca (TRY): 17,53 bolívares (VES).

bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 10,22 bolívares (VES).

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Banco Central de Venezuela

A parte de publicar la tasa oficial del dólar, el Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de divisas que manejan las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

Banco Mercantil:

Compra: 857,98 // Venta: 857,93

N58 Banco Digital:

Compra: 857,04 // Venta: 857,18

Banco Nacional de Crédito BNC:

Compra:861,03 // Venta: 889,98

Banesco:

Compra: 933,40 // Venta: 942,51

BanCaribe:

Compra: 942,36 // Venta: 949,88

Otras instituciones:

Compra: 880,59 // Venta: 909,24

Es importante que recuerde que estas tasas corresponden a los valores publicados por el Banco Central de Venezuela. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte.

Para la jornada de este miércoles, el barril de Brent abrió con una cotización de 98,67 dólares, lo que representa un crecimiento del 2,66% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logré un precio máximo de 98,87 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 95,13 dólares.

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Antecedentes penales Venezuela

El certificado de antecedentes penales puede solicitarse de forma virtual y gratuita a través del portal habilitado por las autoridades venezolanas. No obstante, la plataforma permite realizar el trámite de acuerdo con el último dígito del documento:

Lunes: 1 y 6.

1 y 6. Martes: 2 y 7.

2 y 7. Miércoles: 3 y 8.

3 y 8. Jueves: 4 y 9.

4 y 9. Viernes: 5 y 0.

Para obtener el certificado, siga los siguientes pasos:

Ingrese al portal oficial del Consulado de Venezuela o acceda directamente al siguiente enlace: http://certificacioninternacional.mijp.gob.ve/paginas/CU_normas/

o acceda directamente al siguiente enlace: http://certificacioninternacional.mijp.gob.ve/paginas/CU_normas/ Inicie sesión con su usuario o regístrese si aún no tiene una cuenta.

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