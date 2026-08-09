¿El Alzheimer se podría detectar mientras se baña? Esto dicen los neurólogos / KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA

La rutina diaria de bañarse suele ser un momento de relajación y desconexión, sin embargo, para la ciencia, este acto cotidiano se ha convertido en una ventana de oportunidad para identificar señales tempranas de la enfermedad de Alzheimer.

Esto se debe a que, este trastorno, explicado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) como una condición neurodegenerativa que aniquila de forma progresiva la memoria y la autonomía, podría manifestarse mucho antes de que una persona olvide su nombre o una dirección.

Lo interesante es que, si bien diferentes neurólogos siguen estudiando esta enfermedad, se ha logrado detectar que una clave para descubrirlo no está en lo que una persona recuerda, sino en lo que son capaces de percibir a través de la nariz.

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¿Por qué bañarse es clave para detectar el Alzheimer?

Expertos de la Universidad de Chicago han descubierto que la pérdida del sentido del olfato puede ser un síntoma predictivo del Alzheimer.

Por lo que el momento del baño es fundamental para identificar esta señal debido a la alta concentración de fragancias provenientes de jabones, shampoos y geles de baño que se intensifican con el vapor.

Si una persona comienza a notar una disminución en su capacidad para percibir estos aromas tan marcados, lo que parece una pérdida sensorial momentánea podría ser en realidad una señal temprana de la enfermedad.

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¿Qué relación existe entre el olfato y el cerebro?

Cabe resaltar que en el contexto neurológico la pérdida de olfato es un indicador de advertencia sobre el deterioro futuro. Los neurólogos explican que este síntoma puede ser confuso, pero es vital prestarle atención.

Ya que, la capacidad de oler está directamente conectada con áreas del cerebro que se ven afectadas en las primeras etapas del trastorno. Identificar estos cambios a tiempo permite a las personas no esperar a una edad avanzada para adoptar hábitos más saludables.

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¿Qué cambios ocurren en el cerebro años antes del diagnóstico?

El daño cerebral asociado al Alzheimer puede comenzar una década o incluso más antes de que los síntomas cognitivos más evidentes aparezcan.

Durante la primera etapa, se producen acumulaciones tóxicas de proteínas que forman placas de amiloides y ovillos de tau. Estos cambios provocan que las neuronas dejen de funcionar, pierdan sus conexiones y finalmente mueran.

El primer daño visible ocurre en el hipocampo y la corteza entorrinal, zonas esenciales para la memoria y la orientación espacial. A medida que la enfermedad progresa, el cerebro se encoge significativamente.

¿Cuál es el impacto del Alzheimer en el mundo?

El Alzheimer es actualmente la séptima causa de muerte en Estados Unidos y la octava en el mundo, según datos de la Fundación Pasqual Maragall.

Dado que los síntomas suelen aparecer de forma lenta y a menudo en edades avanzadas, la detección temprana a través de señales sensoriales, como el olfato en actividades cotidianas, se convierte en una herramienta preventiva crucial para enfrentar este trastorno neurodegenerativo.