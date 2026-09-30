¿Quién tiene derecho a subsidio de transporte escolar 2026? Así puede consultar beneficiarios

El subsidio de transporte escolar es uno de los apoyos entregados por el Distrito del Programa de Movilidad Escolar (PME), el cuál tiene como objetivo facilitar el desplazamiento de estudiantes de instituciones publicas. En 2026, el programa contempla cinco ciclos de verificación y pago, sujetos al cumplimiento de los requisitos y a la asistencia del estudiante a su espacio académico.

Le puede interesar: Sistema antidrón entregado por Gobernación del Cauca al EJC fue robado de una empresa en Bogotá

¿Quiénes pueden recibir el subsidio de transporte escolar?

Para recibir el subsidio, el estudiante tiene dos alternativas:

Solicitar un cupo por medio de un registró en el formulario de la Secretaría de Educación del Distrito, dado que es esta entidad la que verifica y asigna el beneficio.

dado que es esta entidad la que verifica y asigna el beneficio. Hacer parte del programa de Movilidad Estudiantil.

Más información: Ministra de Transporte destacó las oportunidades de inversión en Colombia frente a más de 20 países

Requisitos del subsidio de transporte escolar

Recuerde que los requisitos no funcionan solamente para la asignación del benéfico, sino que también hay algunos que están sujetos al desarrollo del ciclo académico del beneficiario y en caso de no cumplirse la Secretaría de Educación del Distrito (SED) lo puede retirar, entre ellos se encuentran:

Estar matriculado y haber estado desde pre-jardín hasta grado 11° , incluidos aquellos en procesos de aceleración del aprendizaje en una institución publica de Bogotá.

, incluidos aquellos en procesos de aceleración del aprendizaje en una institución publica de Bogotá. Residir en Bogotá.

Vivir en una Unidad de Planeamiento Zonal que tenga déficit de cupos escolares para el grado que se cursa o habitar en las zonas rurales de la ciudad.

que tenga déficit de cupos escolares para el grado que se cursa o habitar en las zonas rurales de la ciudad. Hacer parte de la jornada diurna o vivir en una zona rural. Para los estudiantes con discapacidad este beneficio podrá aplicarse para la jornada nocturna.

o vivir en una zona rural. Para los estudiantes con discapacidad este beneficio podrá aplicarse para la jornada nocturna. Ser menor de 19 años , con excepción de estudiantes con discapacidad.

, con excepción de estudiantes con discapacidad. Tener el lugar de residencia a más de 1 kilómetro de recorrido peatonal del colegio para estudiantes de preescolar (prejardín, jardín y transición) y aquellos con discapacidad. Para los estudiantes de los grados de primero de primaria en adelante, la distancia debe ser mayor a 2 kilómetros de recorrido peatonal.

Lea más: MinJusticia descartará plan piloto de aspersión aérea si no cumple con exigencias de la Corte

¿Cómo saber si soy beneficiario del subsidio de transporte escolar?

Para saber si ha sido seleccionado:

Ingrese al sitio Web de la Secretaría de Educación de Bogotá.

Buscar la sección de Gestión Educativa o Movilidad Escolar.

Entrar al centro de Consulta para verificar con el número de identidad del estudiante.

Para 2026, la entidad informó que los resultados se publicaron progresivamente entre febrero y marzo y que si al realizar la consulta aparece el mensaje “Estudiante NO encontrado”, la recomendación es esperar un lapso corto y revisar nuevamente.

Los acudientes registrados en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) recibirán un mensaje de texto cuando el dinero esté disponible.

Más información: Sin acuerdo termina audiencia por deterioro de la Transversal de Boyacá y ordenan practicar prueba

¿Cuándo se paga el subsidio de transporte escolar?

El tercer ciclo de 2026, comenzó a pagarse el 21 de septiembre en el que fueron incluidos 21.113 estudiantes de instituciones educativas oficiales de Bogotá.

en el que fueron incluidos 21.113 estudiantes de instituciones educativas oficiales de Bogotá. El cuarto ciclo tendrá verificación de asistencia entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre, con una proyección de abono a partir de la cuarta semana de noviembre.

tendrá verificación de asistencia entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre, con una proyección de El quinto ciclo tendrá verificación entre el 23 y el 27 de noviembre y un pago proyectado para la última semana de diciembre.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: