¿Qué puede hacer en cada uno? Los pueblos más bonitos de Cundinamarca para visitar este 2026

Top: Los pueblos más bonitos de Cundinamarca para visitar este 2026( Thot )

Cundinamarca es un departamento que guarda secretos maravillosos en cada uno de sus rincones. Con más de cien municipios, esta región ofrece desde paisajes de alta montaña hasta valles cálidos, todo a menos de dos horas de la capital.

Si busca salir de la rutina y vivir experiencias nuevas, aquí le contamos cuáles son los destinos más destacados, organizados para que planee su próxima ruta de forma sencilla.

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Rutas en Cundinamarca de historia y misterio

En esta zona del país, el pasado y la arquitectura se unen de formas sorprendentes. Estos son los lugares que no puede dejar de visitar si le apasiona la cultura y el patrimonio:

Zipaquirá : Es el pueblo más visitado del departamento gracias a su impresionante Catedral de Sal, una maravilla moderna construida en el interior de una mina que mezcla lo histórico con lo contemporáneo.

: Es el pueblo más visitado del departamento gracias a una maravilla moderna construida en el interior de una mina que mezcla lo histórico con lo contemporáneo. Nemocón : Un sitio fascinante donde podrá caminar por túneles mineros y observar espejos naturales de salmuera que reflejan la belleza del interior de la tierra.

: Un sitio de salmuera que reflejan la belleza del interior de la tierra. Guaduas : Un pueblo que parece detenido en el tiempo con sus calles empedradas. Es famoso por ser la cuna de la heroína Policarpa Salavarrieta y por su gran valor histórico.

: Un pueblo que parece detenido en el tiempo con sus calles empedradas. Es famoso por ser la cuna de Guatavita: El lugar donde nace la famosa leyenda de El Dorado. Su laguna sagrada y su arquitectura de casas blancas y calles organizadas lo convierten en un destino lleno de paz.

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Ruta en Cundinamarca de sabores tradicionales y encanto rural

La comida y las costumbres del campo también son protagonistas en este recorrido por la región:

Ubaté: Conocida como la “Capital Lechera” , es el lugar ideal para probar quesos frescos y visitar la majestuosa Basílica del Santo Cristo.

Conocida como la , es el lugar ideal para probar quesos frescos y visitar la majestuosa Basílica del Santo Cristo. Villeta: La famosa “Ciudad Dulce”, donde podrá conocer cómo se fabrica la panela en los trapiches y disfrutar de sus balnearios naturales.

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Recomendaciones para viajar en Cundinamarca

Para que su viaje sea un éxito total, le recomendamos planear con tiempo, ya que los fines de semana suele haber muchos visitantes.

Además, salga temprano para evitar los trancones y aproveche el día completo. No olvide llevar ropa cómoda para caminar y verifique el clima: use abrigo en Zipaquirá o Choachí, pero lleve bloqueador si va para Anapoima o Villeta.

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