La sospechosa del tiroteo contra la casa de Rihanna fue acusada de 14 cargos y se declaró inocente

La mujer acusada de intentar matar a Rihanna al abrir fuego contra la residencia de la cantante en Los Ángeles, donde se encontraban la superestrella, su pareja A$AP Rocky, sus tres hijos y su madre el pasado mes de marzo, se enfrenta a cargos agravados, según se reveló en una nueva acusación formal.

¿Cómo se declaró la sospechosa del tiroteo en la casa de Rihanna?

Ivanna Ortiz compareció ante el tribunal y se declaró inocente de los 14 cargos que figuran en la nueva acusación, la cual se dio a conocer un día después de que se determinara que estaba capacitada para ser juzgada.

¿Qué cargos enfrenta?

El documento mantiene el cargo presentado anteriormente por intento de asesinato de Rihanna y tres delitos graves por disparar contra una vivienda o casa rodante habitada.

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Asimismo, eleva la gravedad de 10 cargos de agresión presentados en principio, acusando ahora a Ortiz de utilizar un arma de asalto; anteriormente, dichos cargos se basaban en el uso de un arma de fuego semiautomática.

¿Cuáles fueron los hechos?

Un informe policial obtenido señalaba que Ortiz efectuó disparos que atravesaron la habitación del bebé de la casa, así como el parabrisas de un remolque Airstream estacionado en la entrada.

Según el informe, Rihanna se encontraba dentro del Airstream con A$AP Rocky cuando escuchó “aproximadamente diez ruidos fuertes, como algo golpeando metal”.

Ella abrió las cortinas y “observó impactos de bala en el parabrisas, justo frente a donde había estado parada”, indicaba el informe.

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¿Qué viene para la sospechosa?

Ortiz, de 36 años, deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 29 de octubre para una audiencia previa al juicio.

El miércoles fue enviada de nuevo a prisión, con una fianza fijada en 2,65 millones de dólares.

De ser condenada por los cargos que se le imputan, enfrentará una pena de cadena perpetua en una prisión estatal.