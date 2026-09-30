Miley Cyrus estrenó el video de su más reciente sencillo “Different Religion”

Miley Cyrus at the World Premiere for Disney+'s "Hannah Montana 20th Anniversary Special" on March 23, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images) / Michael Buckner

La cantautora y actriz estadounidense Miley Cyrus lanzó el video de su más reciente sencillo “Different Religion”.

La canción está incluida en su nuevo trabajo discográfico “Bass Persuades”, lanzado el pasado 18 de septiembre.

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¿Cómo es el video?

El video está dirigido por el fotógrafo Mert Alas.

Este comienza en una carretera desértica flanqueada por montañas y por ella pasa a toda velocidad un coche que conduce Miley.

Más adelante, aparece tocando la guitarra en una secuencia en blanco y negro.

¿Quién acompaña a Miley en este nuevo sencillo?

Miley está acompañada por la banda de rock estadounidense Model/Actriz.

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¿Qué otros sencillos del disco ha lanzado Miley?

“Different Religion” está precedido por la canción que da título al álbum, que se publicó como primer sencillo el 3 de septiembre.

Un segundo sencillo, titulado “Let’s Get Married”, salió el mismo día del lanzamiento del álbum.