Algunos retos TIC del nuevo gobierno: Conectividad y globalización de contenidos según expertos

El principal objetivo planteado por los analistas es ejecutar una reingeniería estratégica orientada a la competitividad global.

La meta de este plan es transformar a Colombia en una central de generación y globalización de contenidos de alta calidad, aprovechando la infraestructura tecnológica existente y potenciando la televisión pública para abrir nuevos mercados internacionales mediante la generación de alianzas estratégicas internacionales.

​Para lograr este impacto, el nuevo gobierno deberá concentrar sus esfuerzos en dos frentes simultáneos: ampliar drásticamente los rangos de conectividad en el país y fortalecer el ecosistema audiovisual.

Estos desafíos no solo buscan reducir la brecha digital en las regiones, sino también consolidar una industria local capaz de generar valor agregado en la economía digital.

​De esta manera, la transición regulatoria y operativa exigirá pasar de la simple cobertura a una verdadera política de apropiación tecnológica, donde la infraestructura sirva como plataforma para el desarrollo social y la competitividad empresarial.

​“Los grandes retos del nuevo gobierno son ampliar la conectividad del país, pues necesita estar conectado para la convergencia; lograr que la ciudadanía tenga un esquema de apropiación para poder avanzar con esta era digital; el fortalecimiento de la industria audiovisual, el desarrollo de las coproducciones, la generación de alianzas estratégicas internacionales y una adecuada articulación a nivel general”, dijo el experto en el sector TIC Lennart Rodríguez.