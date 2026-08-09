Hora EXACTA para ver la lluvia de estrellas Perseidas este 12 de agosto en Colombia: A simple vista / Anadolu

Colombia se prepara para presenciar uno de los espectáculos celestes más impresionantes del año 2026. Durante la noche del 12 de agosto y la madrugada del 13 de agosto, la lluvia de meteoros conocida como las Perseidas alcanzará su punto máximo de actividad, ofreciendo un despliegue de luces que podrá disfrutarse a lo largo y ancho del territorio nacional.

Este fenómeno, originado por los restos del cometa Swift-Tuttle, promete ser especialmente memorable este año debido a una serie de condiciones astronómicas excepcionales.

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Hora EXACTA para ver la lluvia de estrellas Perseidas en Colombia

Para los entusiastas en Colombia, la ventana de observación comenzará oficialmente a las 10:00 p. m. del miércoles 12 de agosto. Sin embargo, la NASA y expertos locales coinciden en que el momento de mayor intensidad y claridad ocurrirá en las horas previas al amanecer, específicamente entre la medianoche y el alba del 13 de agosto.

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Aunque en latitudes del hemisferio norte se esperan hasta 100 meteoros por hora, en Colombia, debido a su ubicación tropical cerca del ecuador, la tasa de avistamiento será ligeramente menor.

No obstante, la visibilidad sigue siendo catalogada como excelente, esto según expertos, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

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¿Por qué la Luna tendrá diferentes espetaculos este 2026?

A diferencia de años anteriores, donde el brillo lunar dificultaba la observación, el pico de las Perseidas de 2026 coincide afortunadamente con la fase de Luna nueva.

Esto garantiza un cielo nocturno profundamente oscuro, reduciendo la iluminación natural al mínimo y permitiendo que incluso los meteoros más débiles y rápidos sean captados por el ojo humano.

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Además, este 12 de agosto se presenta como el “mejor día del año para observar el cielo”, ya que antes del amanecer también ocurrirá una alineación de seis planetas (Mercurio, Júpiter, Marte, Urano, Saturno y Neptuno), convirtiendo la jornada en una maratón astronómica sin precedentes.

¿Hacia dónde hay que mirar y qué equipo se necesita?

Una de las grandes ventajas de las Perseidas es que no se requiere telescopio ni binoculares. De hecho, el uso de estos instrumentos limitaría el campo de visión, impidiendo ver los trazos largos que los meteoros dejan al incinerarse en la atmósfera.

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Para una experiencia exitosa, se recomienda mirar hacia el noreste, donde se ubica la constelación de Perseo. No obstante, los destellos pueden cruzar cualquier sector del firmamento, por lo que lo ideal es encontrar un espacio abierto.

Un consejo vital es permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 30 minutos y evitar mirar pantallas de celulares, cuya luz azul arruina la visión nocturna.

¿Dónde se puede ver mejor la lluvia de estrellas Perseidas?

Aunque la lluvia es visible desde todo el país, las grandes ciudades con alta contaminación lumínica no son los mejores sitios. Los expertos recomiendan desplazarse a zonas rurales o montañosas. En Colombia, los lugares predilectos para este evento son el Desierto de la Tatacoa (Huila), Villa de Leyva (Boyacá) y el Cabo de la Vela (Guajira).

Se aconseja a los interesados consultar el pronóstico del tiempo, abrigarse bien y preparar una velada cómoda para disfrutar de este regalo del universo.