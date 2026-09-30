Ricardo Montaner hace historia con su primer No. 1 en Latin Airplay: “Me complace muchísimo”

Ricardo Montaner volvió a hacer historia en las listas de Billboard. El cantante alcanzó por primera vez el No. 1 de Latin Airplay con su canción ‘Para que seas feliz’, casi 30 años después de debutar en este listado.

El tema subió del tercer al primer lugar en el ranking correspondiente al 3 de octubre, convirtiéndose en el primer No. 1 de Montaner en la lista general de Latin Airplay. El logro llega después de 21 entradas del artista en este listado y nueve canciones que alcanzaron el Top 10.

“Me complace muchísimo saber que hemos cruzado generaciones en esta carrera”, expresó Montaner a Billboard, al hablar sobre este nuevo reconocimiento.

El ascenso de ‘Para que seas feliz’ estuvo impulsado por un incremento del 39 % en las impresiones de audiencia, alcanzando 8,9 millones en Estados Unidos durante la semana de seguimiento del 18 al 24 de septiembre, según datos de Luminate.

La canción también mantiene una destacada presencia en otras listas. Actualmente ocupa el No. 1 de Latin Pop Airplay por tercera semana consecutiva y llegó a la cima de Regional Mexican Airplay, un logro especialmente significativo para el artista, pues se trata de su primera aparición y primer liderazgo en este listado.

Este último resultado está relacionado con el remix de ‘Para que seas feliz’ junto a Edén Muñoz, que llevó la canción hacia los sonidos de la música regional mexicana.

Para Montaner, el nuevo reconocimiento se suma a una trayectoria de varias décadas en las listas de Billboard. Su historia comenzó a finales de los años 80 con ‘Tan enamorados’, canción que alcanzó el No. 9 de Hot Latin Songs en 1988.

Desde entonces, el cantante ha conseguido ocho No. 1 en diferentes listas de Billboard, incluyendo cuatro liderazgos en Hot Latin Songs y otros cuatro en Latin Pop Airplay.

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Con ‘Para que seas feliz’, Ricardo Montaner suma ahora un nuevo capítulo a su trayectoria y alcanza por primera vez la cima de Latin Airplay, después de haber llegado en dos ocasiones al segundo lugar con ‘El poder de tu amor’ en 1999 y ‘Yo puedo hacer’ en 2002.