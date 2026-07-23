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“Tenemos en riesgo la mayor parte de nuestros niños por ciberacoso”: MinTic

Carina Murcia, ministra de las TIC, habló en 6AMW y entregó detalles sobre el decreto que busca proteger a los niños, niñas y adolescentes en internet.

Según dijo, este es el resultado de un trabajo en equipo de varios meses. “Es una hoja de ruta que va encaminar la política pública”, dijo.

Además reveló que ya tenemos en riesgo la mayor parte de nuestros niños por ciberacoso y ciberdelincuencia debido a que desde edades tempranas los menores están usando celulares. “Están pasando 9 horas semanales en redes sociales como WhatsApp, Instagram y TikTok”, detalló.

Sin embargo, resaltó que este decreto “no busca prohibir el uso de redes, es una ruta de responsabilidad y cooperación”.

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