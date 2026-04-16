La inteligencia artificial ha comenzado a impulsar la competitividad empresarial de Colombia

Para analizar el nivel de impacto que ha logrado la IA en las empresas colombianas, el 16 de abril se realizará en Bogotá el evento IA aplicada al negocio, un encuentro donde algunos de los más importantes líderes empresariales del país compartirán experiencias reales de sus implementaciones, y darán a conocer sus principales modelos de éxito con la aplicación de estas tecnologías.

Este encuentro, convocado por Colsof, y que hace parte de su serie de eventos itinerantes IT Talks, que también se realizarán en las ciudades de Barranquilla, Medellín y Cali, se lleva a cabo con la idea de abrir espacios de transferencia de conocimiento de alto impacto, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa novedosa para comenzar a convertirse en el motor de resultados para muchas organizaciones.

Y es que, de acuerdo con el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2025), Colombia ocupa la cuarta posición regional en adopción de esta tecnología, sólo superado por Chile, Brasil y Uruguay, destacándose por avanzar rápidamente en la integración de soluciones, la automatización de procesos, y la optimización en la toma de decisiones, factores que vienen fortaleciendo las capacidades las empresas nacionales.

Según Ricardo Rodríguez, gerente de Colsof, “mediante este panel de expertos, por primera vez tendremos la oportunidad de conocer y compartir los desafíos técnicos, los aprendizajes estratégicos y las experiencias tangibles de diferentes organizaciones colombianas tras la toma de decisiones clave al enfrentar la implementación de la IA en muchos de sus procesos en nuestro medio”.

En un contexto de competitividad permanente, la consolidación de la IA en las empresas colombianas abre cada día más oportunidades para que estas se posicionen como referentes regionales en innovación tecnológica.

“La combinación de políticas públicas, la inversión privada y la formación de talento especializado permitirá que las empresas nacionales no solo fortalezcan su competitividad, sino que también impulsen un modelo de desarrollo sostenible y socialmente responsable”, asegura el líder de Colsof, empresa especializada en la integración de soluciones tecnológicas de valor, infraestructura de TI y transformación digital.

El evento contará con la participación de panelistas de alto nivel como Edgardo Arrieta, Chief Information Security Officer de Geopark, Bryan Montoya, director de Analítica Avanzada del Banco de Occidente, y Arnulfo Villalba, gerente de Tecnología de Compensar Salud, quienes aportarán su visión sobre cómo la inteligencia artificial está transformando sectores estratégicos el de Oil And Gas, el financiero y el de la salud.

Sus experiencias permitirán dimensionar el alcance real de la IA en el país y ofrecerán a los asistentes un panorama concreto de los retos y oportunidades que enfrenta Colombia en la construcción de un ecosistema empresarial más competitivo, innovador y seguro.