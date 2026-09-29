Así es Renacer, la primera megacárcel del Gobierno de Abelardo de la Espriella

Renacer, la primera megacárcel del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Foto suministrada

Caracol Radio conoció detalles de la que se convertirá en la primera megacárcel del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Se llamará Renacer y está ubicada en Sábanas de San Ángel, a cuatro horas y media de Santa Marta. Tendrá 60.000 metros cuadrados en un predio de 22 hectáreas y contará con 1.974 cupos.

Esta es una obra que viene desde el Gobierno de Iván Duque, pero estaba paralizada.

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