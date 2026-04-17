MinTIC abrió consulta pública de decreto para proteger a niños y adolescentes en entornos digitales

Con el objetivo de garantizar que los niños, niñas y adolescentes del país estén más seguros en Internet, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones anunció la publicación de un nuevo decreto abierto para comentarios de la ciudadanía.

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El proyecto que promueve la cartera busca reglamentar la Ley 2489 de 2025, que tiene por objeto “promover, proteger y garantizar entornos digitales sanos y seguros para los niños, niñas y adolescentes”.

Según el MinTIC, la iniciativa parte de un proceso de construcción participativa y análisis técnico en el que recibieron y analizaron 239 observaciones ciudadanas, y se adelantaron ocho mesas técnicas interinstitucionales y multisectoriales.

El ministerio destacó la participación de diversos actores, entre los que se encuentran:

Organizaciones de la sociedad civil

Representantes del sector privado

Industria del software

Gremios de telecomunicaciones

Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)

Ministerio de Educación Nacional

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

Además de las medidas para proteger la niñez en línea, el proyecto busca evitar acciones que produzcan censura o afecten la privacidad de forma “desproporcionada”. En ese sentido, el proyecto subraya la corresponsabilidad del Estado, las familias, los proveedores de servicios digitales y la comunidad educativa para dicho fin.

¿De qué se trata el decreto de entornos digitales seguros?

Los siguientes son los principales ejes del proyecto de decreto del MinTIC:

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Sistema Integrado de Monitoreo: Propone un “modelo de interoperabilidad institucional” orientado a facilitar la identificación y gestión de riesgos en línea, así como la activación de rutas de protección.

Propone un “modelo de interoperabilidad institucional” orientado a facilitar la identificación y gestión de riesgos en línea, así como la activación de rutas de protección. Repositorio de buenas prácticas: Un espacio público liderado por MinEducación y gratuito que reunirá recursos pedagógicos, herramientas de control parental y contenidos orientados a fortalecer la alfabetización mediática, informacional en instituciones educativas y hogares.

Un espacio público liderado por MinEducación y gratuito que reunirá recursos pedagógicos, herramientas de control parental y contenidos orientados a fortalecer la alfabetización mediática, informacional en instituciones educativas y hogares. Acuerdos de corregulación: Articulación con la industria del software y los proveedores de servicios digitales para la adopción de estándares de seguridad desde el diseño, orientados a la mitigación de riesgos tecnológicos emergentes, “sin imponer cargas desproporcionadas a la innovación tecnológica”.

Articulación con la industria del software y los proveedores de servicios digitales para la adopción de estándares de seguridad desde el diseño, orientados a la mitigación de riesgos tecnológicos emergentes, “sin imponer cargas desproporcionadas a la innovación tecnológica”. Financiación para la educación digital segura: Se usarán recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC) para financiar programas de formación en el uso seguro de las tecnologías y la prevención de violencias en entornos digitales.

¿Cómo participar en la construcción del decreto?

El MinTIC resaltó la importancia de la participación ciudadana para el proyecto, que será sometido a consulta pública a partir de este 16 hasta el próximo 26 de abril de 2026.

Las personas interesadas podrán presentar comentarios, observaciones y propuestas que permitan enriquecer el decreto a través del formulario habilitado por la entidad en este enlace.

Consulte a continuación el proyecto de decreto para entornos digitales seguros: