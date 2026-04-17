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17 abr 2026 Actualizado 01:26

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MinTIC abrió consulta pública de decreto para proteger a niños y adolescentes en entornos digitales

La participación estará abierta del 16 al 26 de abril. El proyecto incluye monitoreo de riesgos, educación digital y corresponsabilidad entre Estado, familias e industria.

Internet para niños / Getty Images

Internet para niños / Getty Images / Isabel Pavia

Internet para niños / Getty Images

Alisson Torres Herrera

Con el objetivo de garantizar que los niños, niñas y adolescentes del país estén más seguros en Internet, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones anunció la publicación de un nuevo decreto abierto para comentarios de la ciudadanía.

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El proyecto que promueve la cartera busca reglamentar la Ley 2489 de 2025, que tiene por objeto “promover, proteger y garantizar entornos digitales sanos y seguros para los niños, niñas y adolescentes”.

Según el MinTIC, la iniciativa parte de un proceso de construcción participativa y análisis técnico en el que recibieron y analizaron 239 observaciones ciudadanas, y se adelantaron ocho mesas técnicas interinstitucionales y multisectoriales.

El ministerio destacó la participación de diversos actores, entre los que se encuentran:

  • Organizaciones de la sociedad civil
  • Representantes del sector privado
  • Industria del software
  • Gremios de telecomunicaciones
  • Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)
  • Ministerio de Educación Nacional
  • Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

Además de las medidas para proteger la niñez en línea, el proyecto busca evitar acciones que produzcan censura o afecten la privacidad de forma “desproporcionada”. En ese sentido, el proyecto subraya la corresponsabilidad del Estado, las familias, los proveedores de servicios digitales y la comunidad educativa para dicho fin.

¿De qué se trata el decreto de entornos digitales seguros?

Los siguientes son los principales ejes del proyecto de decreto del MinTIC:

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  • Sistema Integrado de Monitoreo: Propone un “modelo de interoperabilidad institucional” orientado a facilitar la identificación y gestión de riesgos en línea, así como la activación de rutas de protección.
  • Repositorio de buenas prácticas: Un espacio público liderado por MinEducación y gratuito que reunirá recursos pedagógicos, herramientas de control parental y contenidos orientados a fortalecer la alfabetización mediática, informacional en instituciones educativas y hogares.
  • Acuerdos de corregulación: Articulación con la industria del software y los proveedores de servicios digitales para la adopción de estándares de seguridad desde el diseño, orientados a la mitigación de riesgos tecnológicos emergentes, “sin imponer cargas desproporcionadas a la innovación tecnológica”.
  • Financiación para la educación digital segura: Se usarán recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC) para financiar programas de formación en el uso seguro de las tecnologías y la prevención de violencias en entornos digitales.

¿Cómo participar en la construcción del decreto?

El MinTIC resaltó la importancia de la participación ciudadana para el proyecto, que será sometido a consulta pública a partir de este 16 hasta el próximo 26 de abril de 2026.

Las personas interesadas podrán presentar comentarios, observaciones y propuestas que permitan enriquecer el decreto a través del formulario habilitado por la entidad en este enlace.

Consulte a continuación el proyecto de decreto para entornos digitales seguros:

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