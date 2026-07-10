Más de 188.000 hogares podrían quedar sin internet: alerta de MinTIC en empalme

Durante el proceso de empalme, la ministra TIC, Carina Murcia, hizo un llamado al próximo Gobierno para garantizar la continuidad de proyectos de conectividad que actualmente benefician a comunidades rurales y zonas apartadas del país.

La jefe de la cartera señaló que algunos programas tienen un “riesgo social de no continuidad” y advirtió que suspenderlos podría generar afectaciones en el acceso a internet para miles de familias.

“Esperamos que se permita seguir conectando los territorios”, afirmó la ministra durante la presentación del balance del Ministerio TIC.

¿Qué programas podrían verse afectados?

Uno de los proyectos mencionados fue Juntas de Internet, una estrategia que permite que las Juntas de Acción Comunal participen en la administración y prestación del servicio de internet en sus territorios.

Según Murcia, si este programa no continúa, “se desconectarán más de 18.000 hogares y más de 400 Juntas de Internet”.

La ministra explicó que esta iniciativa busca llevar conectividad de última milla a lugares donde actualmente no llega el servicio tradicional y que, además, ha permitido generar modelos de negocio locales, por lo que su suspensión también podría afectar la economía de estas regiones.

Más de 170.000 hogares podrían verse afectados por otro proyecto

La ministra también hizo referencia a Conectividad para Cambiar Vidas, desarrollado con Internexa, y aseguró que si no se mantienen los acuerdos relacionados con este programa podrían desconectarse más de 170.000 hogares en los departamentos beneficiados.

En total, de acuerdo con las cifras entregadas por la cartera TIC durante el empalme, más de 188.000 hogares podrían quedar sin conexión si estos proyectos no tienen continuidad.

Murcia también resaltó la importancia de mantener estrategias como el uso de la banda de 900 MHz para operadores regionales, con la que se busca fortalecer la expansión y sostenibilidad de la conectividad en zonas rurales mediante tecnología 4G.

La ministra insistió en que estos programas buscan garantizar internet de última milla en territorios apartados y pidió al gobierno entrante continuar con las iniciativas para evitar retrocesos en conectividad.