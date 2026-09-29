El presidente Abelardo de la Espriella designó a la magistrada Cristina Lombana como nueva secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República.

La magistrada asumirá funciones el próximo 8 de octubre, una vez concluya su periodo en la Corte Suprema de Justicia.

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¿Por qué es polémico el nombramiento?

La magistrada Cristina Lombana fue fuertemente nombrada en el gobierno pasado, por sus diferencias con el exministro del Interior, Armando Benedetti, por las investigaciones judiciales que ella lideraba en su contra en la Corte Suprema de Justicia.

El exministro la señalaba de liderar un montaje judicial en su contra, que se fortaleció cuando Lombana ordenó una allanamiento en la casa de Benedetti en Puerto Colombia, dentro de un proceso por presunto enriquecimiento ilícito y corrupción.

Sin embargo, la magistrada aterrizó en el nuevo Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, quien aseguró que con ella va a estructurar y articular un bloque de búsqueda contra la corrupción, para perseguir a quienes hayan saqueado o pretendan saquear los recursos públicos.

“Vamos por todos los que se hayan atrevido a tocar la plata del pueblo colombiano. En este Gobierno, la corrupción no tendrá escondite, privilegios ni impunidad, reiteró el mandatario al confirmar la nueva designación.

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