Eclipse del 12 de agosto de 2026: ¿Por qué se le llama Corona Solar? Esta es su extraña historia

Agosto de 2026 será un mes importante para la astronomía. Durante esas semanas, el cielo presentará dos funciones asombrosas.

Primero, un eclipse de Sol pondrá a oscuras a España. Después, un eclipse de Luna decorará las noches de Colombia.

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Eclipse agosto 2026: ¿Cuándo se apagará el Sol en España?

El gran día será el miércoles 12 de agosto de 2026. Ese día, un eclipse solar total cruzará el país. Esto es algo histórico, pues no pasaba en la península desde el año 1912. La Luna tapará al Sol por completo en una franja que va desde Galicia hasta las Islas Baleares.

En ciudades como León, Oviedo o Burgos, se hará de noche en pleno día durante casi dos minutos.

Como el eclipse será al final de la tarde, el Sol estará muy bajito en el cielo. Por eso, el mejor consejo para quienes se encuentren de vacaciones en el país es buscar un lugar alto o un sitio sin edificios ni montañas que tapen la vista hacia el oeste.

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¿Por qué este fenómeno tiene un secreto español?

Cuando el Sol se tape por completo, aparecerá un anillo de luz blanca a su alrededor. Ese anillo se llama “corona solar”.

Es la parte más externa de la atmósfera del Sol y es un gran misterio para la ciencia. Aunque está lejos del centro, es muchísimo más caliente que la superficie, llegando a los 10 millones de grados.

Lo más curioso es que este nombre lo puso un español. En 1806, el astrónomo José Joaquín de Ferrer descubrió que esa luz era del Sol y no de la Luna. Él la bautizó como “solar corona” y, desde entonces, todo el mundo usa ese término en su honor.

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¿El eclipse del 12 de agosto se verá en Colombia?

Aunque el eclipse de Sol no se podrá ver desde Sudamérica, Colombia tendrá su propio premio. El lunes 28 de agosto de 2026, el país entero podrá ver un eclipse parcial de Luna.

Será un evento muy largo y fácil de observar para todas las familias colombianas.El espectáculo empezará a las 8:30 p. m. y durará más de cinco horas.

En su punto máximo, la sombra de la Tierra cubrirá el 93% de la Luna. Lo mejor de todo es que no necesitarán de gafas especiales ni telescopios para verlo.

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