RUI 2026: ¿Para qué sirve la plataforma Ventanilla Social? Servicios y trámites que se pueden hacer

Joven colombiano usando su celular consultando en internet su RUI. Al fondo, logos del RUI y Ventanilla Social. Foto: Getty Images y RUI.

El Registro Universal de Ingresos (RUI) entró en vigencia el pasado sábado, 1 de agosto, y generó de inmediato muchas dudas en los ciudadanos colombianos debido que este instrumento se implemento, desde esa fecha, como el único sistema de focalización en Colombia de cara al acceso para diferentes programas y subsidios que entrega el Gobierno Nacional.

Por este motivo, el Departamento de Planeación Nacional (DPN) habilitó la plataforma Ventanilla Social, por donde todo ciudadano podrá consultar lo relacionado al RUI, en caso de ser de interés.

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En Caracol Radio le contamos todos los detalles de esta plataforma y qué se puede hacer allí con el respecto al RUI.

¿Qué es Ventanilla Social, plataforma del nuevo RUI?

Pues bien, según la Presidencia de la República, la Ventanilla Social es el “nuevo instrumento que facilita el acceso ágil y directo para conocer toda la información sobre la modificación del Sisbén, que no desaparece, pero evoluciona al Registro Universal de Ingresos”.

¿Qué se puede hacer en la Ventanilla Social? Trámites y Servicios

De manera general, en la plataforma Ventanilla Social usted podrá consultar todo lo relacionado al RUI, es decir, todo el ABC del sistema; sin embargo, hay dos trámites puntuales que se pueden hacen en esta misma y que son de vital importancia si usted desea saber su estado actual.

El primer es consultar su clasificación en el RUI y el segundo es descargar el certificado del mismo.

Cabe recalcar que ambos trámites, que son los más importantes, a parte de los otros que se pueden hacer, van de la mano entre los dos. Le explicamos.

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Consultar clasificación del RUI con cédula

Para consultar su clasificación en el RUI debe ingresar al siguiente link de la Ventanilla Social: https://ventanillasocial.dnp.gov.co/

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Posteriormente, deberá hacer clic en dónde dice ‘Consultar RUI’, botón ubicado a la derecha en la barra principal de la página que se identifica con el color azul agua marina.

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Una vez allí deberá llenar los datos que le pide la plataforma, su tipo de documento y el número.

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Luego de llenar los datos haga clic en donde dice consultar. Ahí le aparecerá su clasificación en el RUI.

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Descargar certificado del RUI

Finalmente, para descargar su certificado del RUI deberá seguir el mismo paso a paso para consultarlo, pero con uno adicional, pero muy sencillo.

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Una vez la plataforma de Ventanilla Social le arroje su información, usted deberá hacer clic en el botón que dice ‘Imprimir reporte’, que está ubicado en la parte de arriba, a la derecha, de la ventana emergente en donde aparece su RUI.

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Al hacerlo usted decide si descarga en PDF el certificado o lo imprime de inmediato.

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