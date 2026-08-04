RUI 2026: ¿Cuál es el puntaje que aplica para recibir subsidios de Prosperidad Social? Getty Images/DNP

Con la llegada del Registro Universal de Ingresos, RUI, cambia en Colombia la forma en la que las entidades del Estado, como es el caso de Prosperidad Social, determinan cuáles son los hogares priorizados que deben recibir las ayudas y subsidios del Gobierno.

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A partir del pasado primero de agosto de 2026, el RUI se convirtió en el nuevo instrumento de focalización, reemplazando a otras herramientas como la encuesta del Sisbén.

Aun así, el RUI no elimina completamente al Sisbén y su funcionamiento, el cual seguirá siendo una de las fuentes principales para conocer cómo viven las personas en los hogares colombianos; sin embargo, el nuevo sistema acogerá también datos de más de 40 entidades como la Registraduría, la DIAN o PILA, para una clasificación real de los ingresos.

¿Cómo son los puntajes y las clasificaciones en el RUI?

El RUI mantiene las clasificaciones que los beneficiarios de programas sociales en Colombia ya conocen del Sisbén IV, a través de letras y números que identifican por grupos el nivel de capacidad de generación de ingresos y vulnerabilidad de los hogares.

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Aunque persiste la misma nomenclatura, el sistema de clasificación puede sufrir variaciones dado que ahora acoge datos más precisos del nivel de ingresos de cada uno de los integrantes del grupo familiar.

En ese sentido, los grupos y puntajes son los siguientes:

Grupo A (A1-A5): Pobreza extrema, hogares con menor capacidad de generar ingresos. Pueden estar cerca de la línea de pobreza extrema del DANE, establecida en $236.580.

Pobreza extrema, hogares con menor capacidad de generar ingresos. Pueden estar cerca de la línea de pobreza extrema del DANE, establecida en $236.580. Grupo B (B1-B7): Pobreza moderada, con mayor capacidad de ingresos que el grupo A. Podría estar entre la línea de pobreza extrema y la de pobreza monetaria ($236.580 a $482.041).

Pobreza moderada, con mayor capacidad de ingresos que el grupo A. Podría estar entre la línea de pobreza extrema y la de pobreza monetaria ($236.580 a $482.041). Grupo C (C1-C18): Vulnerabilidad, hogares en riesgo de caer en condiciones de pobreza. Por encima de la línea de pobreza monetaria, pero sensible ante necesidades económicas.

Vulnerabilidad, hogares en riesgo de caer en condiciones de pobreza. Por encima de la línea de pobreza monetaria, pero sensible ante necesidades económicas. Grupo D (D1-D21): Ni pobre, ni vulnerable. Hogares con mayor capacidad de generar ingresos.

En ese orden de ideas, los principales grupos focalizados para la entrega de subsidios y ayudas de diversa índole para Prosperidad Social y otras entidades son el A y el B (junto a sus subgrupos), donde se encuentran las personas en condición de pobreza extrema y monetaria.

¿Qué pasará con las personas que tienen subsidios al pasar al RUI?

Cabe anotar que el RUI en sí mismo no determina quién accede a los programas sociales de las diferentes entidades del Estado, sino que se trata de un instrumento de clasificación que permite recibir información del nivel de ingresos reales.

Es por ello que instituciones como Prosperidad Social deberán adaptarse y construir su propio esquema de focalización, siguiendo el RUI, frente a factores que suelen entrar en juego, como lo es, por ejemplo, el nivel de recursos asignados.

En ese sentido, Planeación Nacional anunció que las personas que ya se encontraban focalizadas como beneficiarios de programas sociales a partir del Sisbén, antes del 31 de julio, tendrán un periodo de transición que se extenderá hasta el próximo 31 de octubre de 2026.

En este periodo, las entidades como el DPS deberán informar y hacer pedagogía de cualquier cambio o modificación a sus usuarios, beneficiarios y posibles participantes.

¿Cómo verificar el puntaje en el RUI?

El puntaje y el grupo del RUI se pueden verificar a través del portal Ventanilla Social del DNP, siguiendo estos pasos:

Ingresar al portal Ventanilla Social del DNP: https://ventanillasocial.dnp.gov.co/ Seleccione “Consulta RUI” en las opciones de la parte superior de la página. Escoja el tipo de documento e ingrese el número del mismo. Haga clic en “Consultar”. Verifique los datos de su hogar y clasificación. Seleccione “Imprimir” para guardar en formato PDF o imprimir directamente.

Esta pantalla le mostrará su clasificación directamente, pero si desea conocer la información detallada de la ficha del hogar, deberá registrarse como ciudadano, en caso de no tener cuenta. Para ello: