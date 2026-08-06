BTG Pactual apuesta por Colombia con el lanzamiento de su primer ETF en el país

Por primera vez, la firma habilita un ETF de renta variable colombiana; se trata de un fondo que cotiza en la bolsa e invierte en una “canasta” de acciones de empresas nacionales, que permite comprar una parte de varias compañías a la vez como si fuera una sola acción común.

El modelo está diseñado para replicar el comportamiento del mercado accionario local. “Desarrollamos un ETF que replica un índice cuya metodología ofrece una forma mucho más eficiente de acceder al mercado de renta variable colombiano”, explicó Eduardo Miquelotti, socio de BTG Pactual y director de la franquicia de fondos indexados y ETF de la administradora de activos.

La firma anticipó que en los próximos meses ampliará su oferta con ETF de renta fija y productos que permitan a los inversionistas colombianos acceder, por medio de brokers — intermediarios que ayudan a las personas a comprar y vender acciones en la bolsa— locales, a mercados como Brasil y Estados Unidos.

Para Miquelotti, la principal fortaleza de estos instrumentos radica en menores costos, eficiencia tributaria, alta liquidez, diversificación y transparencia. De esta manera abre la oportunidad de que los colombianos inviertan en todas partes, en todo tipo de clases de activos y con exposición a todo tipo de países.

De esta manera, BTG Pactual plantea su objetivo de contribuir al crecimiento del mercado de capitales colombiano mediante educación financiera. El director mencionó, además, que esa misma estrategia fue implementada previamente en Brasil y Chile, donde la industria de ETF registra un crecimiento acelerado.

A su juicio, Colombia tiene el potencial de alcanzar una trayectoria similar a la de otros mercados internacionales. “El mercado mundial de ETF acaba de alcanzar los 22 trillones de dólares en activos bajo gestión (AUM); y el de EE. UU. concentra 17 trillones de dólares, por lo que, naturalmente, representa la mayor parte del mercado. El europeo suma 3,8 trillones de dólares, y el resto del mundo aporta 1,5 trillones que completan esos 22 trillones totales. Ese “resto del mundo” incluye a Asia, Oriente Medio y a nosotros, Latinoamérica.”

Según Miquelotti, en EE. UU. todo tipo de inversores utilizan ETF. De hecho, la cuota de mercado de estos acaba de alcanzar el 52 %, frente al 48 % de los fondos tradicionales. “Y si se compara con el 2012, prácticamente no existían ETF en EE. UU. Por lo que tomó 14 años pasar de cero al 52 % en el mercado más grande del mundo”.

Una de las ventajas que destaca la firma es que estos vehículos de inversión pueden adaptarse a cualquier perfil de inversionista. El nivel de riesgo depende de los activos que lo componen, por lo que existen opciones tanto para quienes buscan estabilidad mediante renta fija, como para quienes prefieren exposición al mercado accionario.

Además, el proceso para invertir funciona igual que la compra de una acción listada en la Bolsa de Valores de Colombia. Los inversionistas podrán adquirir estos ETF a través de cualquier comisionista de bolsa o plataforma autorizada, incluso desde aplicaciones móviles.

“Entre los diferentes tipos de activos, los ETFs son más transparentes y eficientes para invertir”, asegura. Esto, continúa, se da gracias a que estas figuras permiten al inversionista conocer exactamente en qué está invirtiendo; así se eliminan los conflictos de interés asociados a esquemas tradicionales de distribución de fondos.

Así, BTG Pactual inicia su estrategia para desarrollar una plataforma de ETF en Colombia, con la expectativa de ampliar las opciones de inversión disponibles y contribuir al fortalecimiento del mercado de capitales del país.