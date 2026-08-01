¿Qué es el RUI y en qué se diferencia del Sisbén? Así clasificará a colombianos para subsidios

El Registro Universal de Ingresos (RUI) será la herramienta con la que el Departamento Nacional de Planeación reemplazará al Sisbén y les permitirá, con datos de 40 entidades como la Dian y la Registraduría, clasificar a las personas según sus ingresos para mejorar la entrega de subsidios.

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El RUI inicia su funcionamiento como el único instrumento de focalización para la clasificación de personas desde el sábado 1 de agosto, aunque la transición será gradual y se extenderá hasta el 31 de octubre.

Según señala el DNP, “durante todo el período de transición (31 de octubre de 2026), las entidades deben ejecutar estrategias de divulgación e información dirigidas a los beneficiarios, potenciales beneficiarios y comunidad en general”. Así las cosas, la entidad continuará brindando asistencia a las entidades para hacer la clasificación de las personas.

¿Con el RUI me quitarán subsidios?

Desde el DNP desmienten que se vayan a quitar subsidios de un día para otro y explican que el RUI es un “instrumento neutral que clasifica según ingresos”, por lo que serán las entidades administradoras de cada subsidio las que definan la transición y los puntos de corte.

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Si soy un trabajador informal, ¿cómo se miden mis ingresos en el RUI?

Son dos ejes los que se tienen en cuenta en el RUI para medir los ingresos de quienes trabajan de manera informal:

Ingreso estimado: se usa un modelo estadístico según variables socioeconómicas.

se usa un modelo estadístico según variables socioeconómicas. Cuando no haya datos suficientes, se hará con la autodeclaración mediante la encuesta Sisbén.

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¿Cómo saber si está inscrito en el RUI?

Debe ingresar a la ‘Ventanilla Social’ del Departamento Nacional de Planeación, seleccionar su tipo de documento, ingresar el número de identificación y hacer clic en ‘Consultar’.

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