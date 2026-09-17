El Congreso de EE.UU. aprueba una ley de sanciones contra Rusia e Irán

USA8400. WASHINGTON (DC, EEUU), 29/10/2024.- Fotografía de archivo del 9 de septiembre de 2024 de personas caminando frente al Capitolio, sede del Congreso estadounidense, en Washington (Estados Unidos). El 5 de noviembre Estados Unidos no elige solamente a su futuro presidente: está en juego la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, algo de cuyo resultado dependerá que el nuevo inquilino en la Casa Blanca, ya sea la demócrata Kamala Harris o el republicano Donald Trump, tenga un poder sin obstáculos o vea frenadas sus iniciativas. EFE/ Will Oliver ARCHIVO / Will Oliver ( EFE )

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles por 262 votos a favor y 159 en contra un amplio paquete de sanciones contra Rusia e Irán que otorga al presidente Donald Trump nuevas facultades para imponer aranceles de hasta el 100 % a países que compren energía rusa, y envía la legislación a su escritorio para su promulgación.

El proyecto, denominado Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán de 2026, ya había sido aprobado por el Senado en agosto por 86 votos frente a 11, en una amplia mayoría bipartidista.

La medida lleva el nombre del senador republicano Lindsey Graham, fallecido en julio, y contempla sanciones contra funcionarios, bancos y sectores estratégicos de la economía rusa, además de medidas contra la denominada flota en la sombra de petroleros utilizada para sortear las restricciones occidentales.

Uno de los puntos centrales de la legislación es la autorización para que Trump pueda imponer aranceles de hasta el 100 % a los principales compradores de petróleo y gas rusos, una herramienta que podría afectar especialmente a países como China e India.

El proyecto aumenta la presión contra Rusia e Irán

La ley no establece automáticamente esos aranceles, sino que concede al Ejecutivo la facultad para aplicarlos dentro de los mecanismos previstos.

La iniciativa también amplía las herramientas para sancionar a entidades financieras y otros actores que ayuden a Rusia a evadir las restricciones estadounidenses, además de extender determinadas sanciones financieras contra Irán. Las medidas relacionadas con Teherán formaron parte de las negociaciones que ayudaron a conseguir el respaldo de Trump al proyecto.

La votación en la Cámara mostró una división entre los demócratas: 58 votaron a favor y 152 en contra, mientras que siete republicanos se opusieron.

Algunos legisladores demócratas cuestionaron las nuevas facultades arancelarias por considerar que podrían utilizarse también contra países aliados de Estados Unidos. Con la aprobación de la Cámara, el proyecto queda ahora pendiente de la firma de Trump para convertirse en ley.