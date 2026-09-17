MinVivienda dispondrá productos forestales decomisados para la reconstrucción tras terremoto

Incautación de madera .Operativo de la policía y Corponor /Foto Archivo

El Ministerio de Ambiente pidió a las autoridades ambientales del país priorizar la entrega de productos forestales decomisados definitivamente para apoyar la recuperación de los territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Segú el ministro de Ambiente Fabio Arjona, la medida incluye madera, guadua, bambú, cañabrava, manglar y otros productos y subproductos forestales que ya se encuentran bajo disposición del Estado.

Entre los departamentos priorizados están Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo y Norte de Santander.

Los materiales serán entregados en coordinación con gobernaciones, alcaldías y autoridades de gestión del riesgo para atender las necesidades de las comunidades afectadas y no podrán ser comercializados.

La directriz busca agilizar la entrega, pues no será necesario suscribir convenios o contratos interinstitucionales ni expedir Salvoconductos Únicos Nacionales en Línea.

Un acta será suficiente para respaldar la movilización de los productos. Además, el ministerio estableció medidas para facilitar el uso de guadua y bambú en las zonas afectadas, sin autorizar nuevos aprovechamientos forestales.