Rescatan a una persona de 32 años que fue secuestrada hace tres días en el sur de Bogotá

En las últimas horas fue rescatado un ciudadano de 32 años que había sido secuestrado el pasado 13 de septiembre, en inmediaciones de la Avenida Caracas, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá, luego de un operativo conjunto del CTI de la Fiscalía y el Gaula Militar.

Según el ente judicial, la víctima se movilizaba en su vehículo cuando fue interceptada y llevada en contra de su voluntad. Horas después, su mamá recibió varias llamadas telefónicas en las que le informaban sobre la retención y le pedían 130 millones de pesos a cambio de su liberación.

“Durante la investigación se estableció que los presuntos responsables enviaron videos en los que el hombre era intimidado con armas de fuego y amenazado con atentar contra su vida si no se cumplía con la exigencia económica. Adicionalmente, se conoció que mientras estuvo en cautiverio permaneció en estado de inconsciencia durante varios momentos”, afirma la Fiscalía.

Luego de la investigación y revisión de cámaras, se logró identificar el lugar en el que se estarían realizando las comunicaciones extorsivas: una vivienda ubicada en el barrio Paraíso, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

La víctima fue rescata en horas de la noche de este miércoles 16 de septiembre. Cuatro personas fueron capturadas y un arma de fuego fue incautada.

Los presuntos responsables de este hecho, serán presentados ante un juez, donde se les imputará el delito de secuestro extorsivo y porte ilegal de armas.